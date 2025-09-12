Ντέμης Νικολαΐδης: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

Ο Ντέμης Νικολαΐδης πρόσφατα ήρθε αντιμέτωπος με έναν ανείπωτο πόνο, καθώς έφυγε από την ζωή η σύντροφός του Αλεξάνδρα Νικολαΐδου.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής στάθηκε στο πλευρό της στη γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, ενώ μετά την κηδεία δεν είχε κάνει κάποια εμφάνιση.

Το πρωί της Παρασκευής (12/9) όμως, ο Ντέμης Νικολαΐδης βρέθηκε σε γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό, με την Μαρία Ζαφειράτου και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα να ανεβάζουν φωτογραφίες στα προφίλ τους στο Instagram, με τον παλαίμαχο αθλητή.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Μαρία Ζαφειράτου ανέφερε: «Πες μου πως ξεκινάει καλά η μέρα σου, χωρίς να μου πεις πως ξεκινάει καλά η μέρα σου».

Από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο story του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, έχει γράψει: «Καλοί είμαστε».

Ντέμης Νικολαΐδης Αλέξανδρος Τσουβέλας

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απειλές κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στα social media – Μία σύλληψη μετά από μήνυση

Αυτή η συνήθεια μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για αιμορροΐδες κατά 46%, υποστηρίζει νέα μελέτη

Ζαχαράκη για β’ φάση των αναπληρωτών: Προσπαθούμε να καλύψουμε νωρίτερα τα κενά στα σχολεία – Πότε θα γίνουν οι αιτήσεις

Airbnb: Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων θα λάβουν «ραβασάκια» από την Εφορία – Οι έλεγχοι και τα πρόστιμα

Τι σημαίνει η φράση «από καιρού εις καιρόν» και από πού προέρχεται

Δοκιμές σε υπεραγώγιμα υλικά για το μεγαλύτερο στον κόσμο πρόγραμμα σύντηξης αποκαλύπτουν αξιόπιστο πρωτόκολλο μέτρησης
περισσότερα
13:06 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Μαζωνάκης: Στα δικαστήρια ο τραγουδιστής – Κατέθεσε μήνυση κατά της οικογένειάς του

Στα δικαστήρια βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγα λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκε...
11:50 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Μαίρη Συνατσάκη: Εξήγησε τον λόγο για τη νέα μετακόμιση – «Γιατί να μένω εδώ και να νιώθω ότι με έχουν πιάσει και κότσο;»

Πριν από λίγο καιρό η Μαίρη Συνατσάκη αποκάλυψε πως μαζί με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους μ...
11:39 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Δανάη Μπάρκα: Το κινητό της δεν αναγνώριζε το πρόσωπό της – «Όταν προσπαθώ να το… ξεκλειδώσω βαμμένη»

Πολλές από τις εταιρείες κινητών πλέον, δίνουν την δυνατότητα στους καταναλωτές να αγοράσουν π...
11:07 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Μάργκοτ Ρόμπι: Έκλεψε τις εντυπώσεις με το λαμπερό και διάφανο φόρεμα στην πρεμιέρα της νέας ταινίας της

Η ηθοποιός Μάργκοτ Ρόμπι εμφανίστηκε στο Λονδίνο στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας, «A Big Bo...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος