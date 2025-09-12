Ντέμης Νικολαΐδης: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου

Ο Ντέμης Νικολαΐδης πρόσφατα ήρθε αντιμέτωπος με έναν ανείπωτο πόνο, καθώς έφυγε από την ζωή η σύντροφός του Αλεξάνδρα Νικολαΐδου.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής στάθηκε στο πλευρό της στη γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, ενώ μετά την κηδεία δεν είχε κάνει κάποια εμφάνιση.

Το πρωί της Παρασκευής (12/9) όμως, ο Ντέμης Νικολαΐδης βρέθηκε σε γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό, με την Μαρία Ζαφειράτου και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα να ανεβάζουν φωτογραφίες στα προφίλ τους στο Instagram, με τον παλαίμαχο αθλητή.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Μαρία Ζαφειράτου ανέφερε: «Πες μου πως ξεκινάει καλά η μέρα σου, χωρίς να μου πεις πως ξεκινάει καλά η μέρα σου».

Από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο story του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, έχει γράψει: «Καλοί είμαστε».