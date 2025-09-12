Δανάη Μπάρκα: Το κινητό της δεν αναγνώριζε το πρόσωπό της – «Όταν προσπαθώ να το… ξεκλειδώσω βαμμένη»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka

Πολλές από τις εταιρείες κινητών πλέον, δίνουν την δυνατότητα στους καταναλωτές να αγοράσουν προϊόντα τους τα οποία για να ξεκλειδώσουν χρειάζεται να αναγνωρίσουν τα πρόσωπα των ιδιοκτητών τους. Αυτό όμως κάποιες φορές δημιουργεί προβλήματα, σαν αυτό που αντιμετώπισε η Δανάη Μπάρκα χθες (11/9). Μάλιστα, η ηθοποιός και παρουσιάστρια με χιούμορ μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram αυτό που της συνέβη.

Σε Instagram story που έκανε, η Δανάη Μπάρκα αποκάλυψε πως προσπάθησε ανεπιτυχώς να ξεκλειδώσει το κινητό της, ενώ ήταν βαμμένη.

Στην ανάρτησή της μοιράστηκε και το μήνυμα που βγήκε στην οθόνη της, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια, στο οποίο η συσκευή την ενημέρωσε ότι δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει το πρόσωπό της.

«Το κινητό μου όταν προσπαθώ να το ξεκλειδώσω βαμμένη μετά το νησί», εξήγησε η Δανάη Μπάρκα στη δημοσίευσή της.

Δανάη Μπάρκα

