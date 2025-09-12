Σοφία Φαραζή: Η αλλαγή στα μαλλιά της και τα αποθεωτικά σχόλια των ακολούθων της – ΦΩΤΟ

Μία μεγάλη αλλαγή τόλμησε να κάνει η Σοφία Φαραζή στην εξωτερική της εμφάνιση και το αποτέλεσμα ξάφνιασε ευχάριστα τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Η γνωστή ηθοποιός που απολαύσαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά στη δραματική σειρά του ΑΝΤ1 «Παγιδευμένοι» αποφάσισε να αποχωριστεί την καστανή της κόμη και να υιοθετήσει ένα νέο ξανθό look. Η αλλαγή είναι θεαματική και η Σοφία Φαραζή δείχνει χαρούμενη με τα νέα της μαλλιά.

Παρόλα αυτά προφανώς χρειάστηκε πολλή σκέψη για να πάρει την απόφαση να γίνει ξανθιά καθώς χαρακτήρισε την κίνησή της αυτή ως «τολμηρή».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Σοφία Φαραζή (@sofia_farazi)



«Τολμηρή κίνηση», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Σοφία Φαραζή και δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες με το νέο της look.

Οι θαυμαστές και οι followers της είδαν την αλλαγή που έκανε η γνωστή καλλιτέχνιδα στα μαλλιά της και έσπευσαν να επικροτήσουν την επιλογή της, τονίζοντας ότι της πάει πολύ το ξανθό χρώμα.