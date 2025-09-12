»Μπορεί να ήταν και λάθος» λέει ο Τραμπ για τα ρωσικά drone στην Πολωνία

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη (11/9) ότι η φερόμενη εισβολή ρωσικών drones στη γειτονική Πολωνία ενδέχεται να ήταν λάθος.

«Θα μπορούσε να ήταν ένα λάθος», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους και συμπλήρωσε ότι «ανεξαρτήτως αυτού, δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος με οτιδήποτε έχει να κάνει με όλη αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, ελπίζω ότι θα τελειώσει».