»Μπορεί να ήταν και λάθος» λέει ο Τραμπ για τα ρωσικά drone στην Πολωνία

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη (11/9) ότι η φερόμενη εισβολή ρωσικών drones στη γειτονική Πολωνία ενδέχεται να ήταν λάθος.
«Θα μπορούσε να ήταν ένα λάθος», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους και συμπλήρωσε ότι «ανεξαρτήτως αυτού, δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος με οτιδήποτε έχει να κάνει με όλη αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, ελπίζω ότι θα τελειώσει».
Trump on Russian drones in Poland:
It could have been a mistake. But regardless, I am not happy about anything having to do with that whole situation. pic.twitter.com/1BMBO7ccc7
— Clash Report (@clashreport) September 11, 2025