Χριστίνα Σάλτη: «Δεν είχα επαφές με τον μπαμπά μου – Αρκετά χρόνια αργότερα έμαθα ότι έχει φύγει από τη ζωή»

Η Χριστίνα Σάλτη έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, αυτή την εβδομάδα, στο νέο τεύχος για το περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Γιώργο Πράσινο. Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η όμορφη τραγουδίστρια γύρισε πίσω στον χρόνο και μίλησε για το διαζύγιο τον γονιό της και για τον πατέρα της, με τον οποίο και δεν διατήρησε σχέσεις.

Χριστίνα, πάμε λίγο από την αρχή. Που μεγάλωσες;

Γεννήθηκα στην Αθήνα, μεγάλωσα στην Καλλιθέα και είχα χαρούμενα παιδικά χρόνια. Η μητέρα μου, που κατάγεται από το Αγρίνιο, μεγάλωσε σε ένα προσφυγικό χωριό Ποντίων και ο μπαμπάς μου σε ένα άλλο. Έχω μια αδελφή μεγαλύτερη, τη Νατάσα, που πλέον είναι και μαμά.

Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν 13 ετών και από τότε δεν είχαμε επαφές με τον μπαμπά μου. Αρκετά χρόνια αργότερα μάθαμε ότι έχει φύγει από τη ζωή.

Πόσο σε επηρέασε ως παιδί η απουσία του πατέρα σου;

Στην ουσία, όταν έφυγε από το σπίτι, κάπως ηρεμήσαμε. Οπότε το κλίμα ήταν υπέροχο. Πήραμε μεγάλη αγάπη από τη μητέρα μας – είναι και μητέρα και πατέρας, έκανε δυο δουλειές για να μη μας λείψει τίποτα. Ήμουν ένα αγχώδες παιδί, πιο κλειστή από ό,τι είμαι σήμερα και πάρα πολύ μελετηρή.

Έχω προλάβει τα παιχνίδια στον δρόμο και είχα πάντα κολλητές φίλες. Σπούδασα Ιταλική ψυχολογία, πάντα με θυμάμαι να κάνω μάθημα ιταλικών, οπότε ήταν η πρώτη μου επιλογή στις Πανελλαδικές. Παράλληλα ξεκίνησα να τραγουδάω.