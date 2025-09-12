Χριστίνα Σάλτη: «Δεν είχα επαφές με τον μπαμπά μου – Αρκετά χρόνια αργότερα έμαθα ότι έχει φύγει από τη ζωή»

Enikos Newsroom

lifestyle

Χριστίνα Σάλτη
Φωτογραφία: Instagram/xsalti

Η Χριστίνα Σάλτη έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, αυτή την εβδομάδα, στο νέο τεύχος για το περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Γιώργο Πράσινο. Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η όμορφη τραγουδίστρια γύρισε πίσω στον χρόνο και μίλησε για το διαζύγιο τον γονιό της και για τον πατέρα της, με τον οποίο και δεν διατήρησε σχέσεις.

Χριστίνα Σάλτη: «Τον Ιούλιο του 2023 η μητέρα μου διαγνώστηκε με καρκίνο – Αυτό το καλοκαίρι υπήρξε επιδείνωση»

Χριστίνα, πάμε λίγο από την αρχή. Που μεγάλωσες;

Γεννήθηκα στην Αθήνα, μεγάλωσα στην Καλλιθέα και είχα χαρούμενα παιδικά χρόνια. Η μητέρα μου, που κατάγεται από το Αγρίνιο, μεγάλωσε σε ένα προσφυγικό χωριό Ποντίων και ο μπαμπάς μου σε ένα άλλο. Έχω μια αδελφή μεγαλύτερη, τη Νατάσα, που πλέον είναι και μαμά.

Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν 13 ετών και από τότε δεν είχαμε επαφές με τον μπαμπά μου. Αρκετά χρόνια αργότερα μάθαμε ότι έχει φύγει από τη ζωή.

Πόσο σε επηρέασε ως παιδί η απουσία του πατέρα σου;

Στην ουσία, όταν έφυγε από το σπίτι, κάπως ηρεμήσαμε. Οπότε το κλίμα ήταν υπέροχο. Πήραμε μεγάλη αγάπη από τη μητέρα μας – είναι και μητέρα και πατέρας, έκανε δυο δουλειές για να μη μας λείψει τίποτα. Ήμουν ένα αγχώδες παιδί, πιο κλειστή από ό,τι είμαι σήμερα και πάρα πολύ μελετηρή.

Έχω προλάβει τα παιχνίδια στον δρόμο και είχα πάντα κολλητές φίλες. Σπούδασα Ιταλική ψυχολογία, πάντα με θυμάμαι να κάνω μάθημα ιταλικών, οπότε ήταν η πρώτη μου επιλογή στις Πανελλαδικές. Παράλληλα ξεκίνησα να τραγουδάω.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ινστιτούτο Prolepsis: Χιλιάδες μαθητές χωρίς πρόσβαση σε σχολική σίτιση με το πρώτο κουδούνι

Δεν είναι ούτε τα μαθηματικά ούτε η φυσική – Ποιο είναι το καλύτερο μάθημα που αναπτύσσει τον εγκέφαλο των παιδιών

Αυξημένες κατά 18,5% οι ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού τον Αύγουστο

Γιατί η Ίος είναι στην κορυφή των ελληνικών προορισμών, με τα πιο γευστικά τυριά για τους Ολλανδούς

Όλα όσα ανακοίνωσε η Apple: iPhone 17 Air, AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11 και άλλα

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
21:11 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Αιμίλιος Χειλάκης: «Τα πάθη είναι “ευλογία” αν τα αφήσεις να σου συμβούν»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά Μαξίμου βρέθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο «Στούντιο 4» της ...
20:13 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Back to School: Οι Έλληνες celebrities φωτογραφίζουν τα παιδιά τους την πρώτη τους ημέρα στο σχολείο

Με χαμόγελα, ανυπομονησία αλλά και λίγη συγκίνηση άνοιξαν σήμερα τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα,...
18:24 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Βασίλης Δήμας για Σταμάτη Γονίδη: «Δεν μίλησε καθόλου για τον καλλιτέχνη Γιάννη Πλούταρχο…»

Ο Βασίλης Δήμας έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, η οποία προβλήθηκε το π...
15:16 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρία Ιωαννίδου: «Ο σύντροφός μου αρρώστησε, ήταν το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής μου»

Στο περιοδικό «Λοιπόν» έδωσε συνέντευξη η Μαρία Ιωαννίδου. Η γνωστή ηθοποιός και χορεύτρια μίλ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος