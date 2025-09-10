Χριστίνα Σάλτη: «Τον Ιούλιο του 2023 η μητέρα μου διαγνώστηκε με καρκίνο – Αυτό το καλοκαίρι υπήρξε επιδείνωση»

Συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» έδωσε η Χριστίνα Σάλτη. Η γνωστή τραγουδίστρια ρωτήθηκε για τις αναρτήσεις που έκανε το καλοκαίρι στο Instagram προφίλ της, στις οποίες αποκάλυψε πως δεν περνάει εύκολα, λόγω ενός θέματος υγείας της μητέρας της. Η ερμηνεύτρια απαντώντας αποκάλυψε ότι ο γονέας της διαγνώστηκε τον Ιούλιο του 2023 με καρκίνο, ενώ φέτος υπήρξε επιδείνωση της κατάστασής της.

Από τα social media σου έγινε φανερό ότι είχες ένα δύσκολο καλοκαίρι

Ισχύει και συνεχίζει να είναι μια δύσκολη περίοδος. Μπαινοβγαίνουμε στο νοσοκομείο λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας της μητέρας μου. Τον Μάιο του 2023 ήρθε η μεγάλη επιτυχία με την Παράλληλη αγάπη και τον Ιούλιο η μητέρα μου διαγνώστηκε με καρκίνο. Από τη χαρά στη λύπη. Δύο χρόνια και δύο μήνες τώρα το παλεύει και το παλεύουμε. Αυτό το καλοκαίρι ήταν πιο δύσκολο γιατί υπήρξε επιδείνωση.

Πώς το αντιμετωπίζεις;

Από την πρώτη στιγμή, τη διάγνωση, το πρώτο χειρουργείο, τις χημειοθεραπείες, είμαστε μαζί. Το έχουμε ζήσει όλο μαζί με τη μητέρα μου. Έχει καλή ψυχολογία και το αντιμετωπίζει με χιούμορ και χαμόγελο. Πιστεύουμε πως θα το ξεπεράσει. Ακόμα και τώρα, που είναι πιο δύσκολα, δεν έχει πάψει να αισιοδοξεί. Και ενώ έχει τον πόνο της, τη νοιάζει πώς νιώθουμε εμείς. Μου λέει κάθε φορά που έχω πρόταση για live: «πες ναι». Εγώ συνεχίζω τη δουλειά μου κανονικά, το πηγαίνω μέρα με τη μέρα και εκείνη χαίρεται που τραγουδάω.

