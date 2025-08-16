Δεκαπενταύγουστος στο νοσοκομείο για την Χριστίνα Σάλτη – Τι συνέβη

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Χριστίνα Σάλτη
πηγή: Christina Salti / Instagram

Περίεργος ήταν ο φετινός Δεκαπενταύγουστος για τη Χριστίνα Σάλτη, καθώς η γνωστή τραγουδίστρια αναγκάστηκε να περάσει τη γιορτή της Παναγίας στο νοσοκομείο.

Αρχικά, η Χριστίνα Σάλτη ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία selfie φωτογραφία από το εσωτερικό ενός νοσοκομείου, χωρίς όμως να διευκρινίζει τους λόγους για τους οποίους βρίσκεται εκεί. Όπως ήταν λογικό, οι διαδικτυακοί της φίλοι ανησύχησαν για την υγεία της και της έστειλαν μηνύματα ενδιαφέροντος για να τη ρωτήσουν τι ακριβώς συμβαίνει.

Λίγη ώρα αργότερα, η τραγουδίστρια με νέο της story αποκάλυψε πως δεν πρόκειται για κάποιο δικό της πρόβλημα υγείας αλλά για τη μητέρα της, ευχαριστώντας τους πάντες για το ενδιαφέρον και την αγάπη τους.

«Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και τα μηνύματά σας. Είμαι καλά και ελπίζω σύντομα να τελειώσει με θετικό πρόσημο η περιπέτεια υγείας της μητέρας μου. Υγεία σε όλους μας!», έγραψε χαρακτηριστικά η Χριστίνα Σάλτη.

Χριστίνα Σάλτη

