Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο Τζέι Ντι Βανς στη Γιούτα για να παραλάβει την σορό του δολοφονηθέντος πολιτικού ακτιβιστή

Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η Δεύτερη Κυρία, Ούσα Βανς, έφτασαν πριν λίγο στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σολτ Λέικ Σίτι στη Γιούτα για να παραλάβουν τη σορό και το φέρετρο του Τσάρλι Κερκ.
Η σορός και το φέρετρο θα μεταφερθούν με το Air Force Two πίσω στο Φοίνιξ της Αριζόνα, δήλωσαν στο CNN δύο καλά ενημερωμένες πηγές.
LANDED: Vice President JD Vance arrived in Utah aboard Air Force Two for a private meeting with the family of Charlie Kirk. pic.twitter.com/pWzOrtOH9A
— 𝐁𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐒𝐜𝐡𝐧𝐞𝐞 (@brian_schnee) September 11, 2025
Ο πρώην βουλευτής Μπομπ ΜακΓιούεν δήλωσε ότι ο Βανς, ο οποίος είχε στενή σχέση με τον Κερκ, πρόκειται επίσης να φέρει την οικογένεια στην Αριζόνα, όπου ζουν.
Ο Βανς την Τετάρτη περιέγραψε λεπτομερώς τη σχέση του με τον συντηρητικό ακτιβιστή σε έναν επικήδειο λόγο περίπου 1.000 λέξεων στο X.
A while ago, probably in 2017, I appeared on Tucker Carlson’s Fox show to talk about God knows what. Afterwards a name I barely knew sent me a DM on twitter and told me I did a great job. It was Charlie Kirk, and that moment of kindness began a friendship that lasted until today.…
— JD Vance (@JDVance) September 11, 2025