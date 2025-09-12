Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο Τζέι Ντι Βανς στη Γιούτα για να παραλάβει την σορό του δολοφονηθέντος πολιτικού ακτιβιστή

Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η Δεύτερη Κυρία, Ούσα Βανς, έφτασαν πριν λίγο στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σολτ Λέικ Σίτι στη Γιούτα για να παραλάβουν τη σορό και το φέρετρο του Τσάρλι Κερκ.

Η σορός και το φέρετρο θα μεταφερθούν με το Air Force Two πίσω στο Φοίνιξ της Αριζόνα, δήλωσαν στο CNN δύο καλά ενημερωμένες πηγές.

LANDED: Vice President JD Vance arrived in Utah aboard Air Force Two for a private meeting with the family of Charlie Kirk. pic.twitter.com/pWzOrtOH9A — 𝐁𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐒𝐜𝐡𝐧𝐞𝐞 (@brian_schnee) September 11, 2025

Ο πρώην βουλευτής Μπομπ ΜακΓιούεν δήλωσε ότι ο Βανς, ο οποίος είχε στενή σχέση με τον Κερκ, πρόκειται επίσης να φέρει την οικογένεια στην Αριζόνα, όπου ζουν.

Ο Βανς την Τετάρτη περιέγραψε λεπτομερώς τη σχέση του με τον συντηρητικό ακτιβιστή σε έναν επικήδειο λόγο περίπου 1.000 λέξεων στο X.