Κυβερνητικές πηγές: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί να ενταχθεί στο SAFE χώρα που απειλεί με πόλεμο κράτος – μέλος της ΕΕ»

Enikos Newsroom

πολιτική

Μαξίμου

Tην αντίδραση της Aθήνας προκαλεί το επίσημο αίτημα που κατέθεσε η Τουρκία στην Eυρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE με στόχο την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης. ⁠

Συγκεκριμένα, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η επικείμενη συζήτηση αφορά στο κατά πόσο θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες για διμερή συμφωνία με την Ε.Ε.

«Tόσο στο στάδιο της έναρξης των συζητήσεων όσο και στο τελικό στάδιο έγκρισης κάθε χώρα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας», σημειώνουν.

Χάρη στην ενεργητική διπλωματία που ασκεί η Ελλάδα, μολονότι ο Κανονισμός Safe εγκρίνεται βάσει Συνθήκης με ειδική πλειοψηφία και άρα δεν είχαμε δικαίωμα βέτο, επιμείναμε και καταφέραμε έτσι ώστε οποιαδήποτε τρίτη χώρα να μπορεί να μπει στο Safe μόνο εάν πριν ολοκληρώσει διμερή συμφωνία με την Ε.Ε. και δεν θίγονται τα συμφέροντα των κρατών-μελών», προσθέτουν.

Η Ελλάδα δια του Πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη έχει διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί να συμπεριληφθεί σε αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρα η οποία επισήμως απειλεί με πόλεμο κράτος μέλος της Ένωσης.

Πηγή: ERTNEWS.GR

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ινστιτούτο Prolepsis: Χιλιάδες μαθητές χωρίς πρόσβαση σε σχολική σίτιση με το πρώτο κουδούνι

Δεν είναι ούτε τα μαθηματικά ούτε η φυσική – Ποιο είναι το καλύτερο μάθημα που αναπτύσσει τον εγκέφαλο των παιδιών

Αυξημένες κατά 18,5% οι ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού τον Αύγουστο

Γιατί η Ίος είναι στην κορυφή των ελληνικών προορισμών, με τα πιο γευστικά τυριά για τους Ολλανδούς

Όλα όσα ανακοίνωσε η Apple: iPhone 17 Air, AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11 και άλλα

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
21:26 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Θάνος Πλεύρης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του – Τι συζήτησαν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, κ. Αλί Γερλίκαγια, ο οποίος τον...
21:13 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το μήνυμα στους μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά

Μήνυμα και ευχές σε μαθητές και εκπαιδευτικούς με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς,...
20:07 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ – Τι συζήτησαν

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεϊχη T...
20:05 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 12,2 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για τα μέτρα της ΔΕΘ

Διαφορά 12,2 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη ν...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος