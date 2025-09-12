Άννα Βίσση: Ισπανός Youtuber έγινε viral όταν την άκουσε να τραγουδά – Έμεινε με το στόμα ανοιχτό – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Lavadom φαίνεται πως… ανακάλυψε τον μύθο της Άννας Βίσση. Ο Ισπανός YouTuber, που έγινε viral στην Ελλάδα μέσα από τις αντιδράσεις του για το «Ζάρι» της Μαρίνας Σάττι στη Eurovision 2024, αποφάσισε – μετά από προτροπή των Ελλήνων followers του – να γνωρίσει για πρώτη φορά τη φωνή της «απόλυτης» Ελληνίδας σταρ.

Επέλεξε το εμβληματικό «Τρένο» του 2003, παρακολούθησε το videoclip και κατέγραψε live την αντίδρασή του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Lavadom εντυπωσιάστηκε από την ερμηνεία της Άννας Βίσση και δεν δίστασε να γράψει στο κοινό του:

«Είμαι ακόμα σε σοκ από τη φωνή της Άννας Βίσση! Ήταν η πρώτη φορά που άκουσα το «Τρένο» και έχω ξετρελαθεί! Έλληνες φίλοι, σε ποια άλλα κομμάτια της Άννας Βίσση θα πρέπει να αντιδράσω στη συνέχεια;».