Άννα Βίσση: Ισπανός Youtuber έγινε viral όταν την άκουσε να τραγουδά – Έμεινε με το στόμα ανοιχτό – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

lifestyle

Άννα Βίσση για τον χρόνο που περνάει - Η σχέση με τον Νίκο Καρβέλα

Ο Lavadom φαίνεται πως… ανακάλυψε τον μύθο της Άννας Βίσση. Ο Ισπανός YouTuber, που έγινε viral στην Ελλάδα μέσα από τις αντιδράσεις του για το «Ζάρι» της Μαρίνας Σάττι στη Eurovision 2024, αποφάσισε – μετά από προτροπή των Ελλήνων followers του – να γνωρίσει για πρώτη φορά τη φωνή της «απόλυτης» Ελληνίδας σταρ.

Άννα Βίσση: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τον Έλτον Τζον από το πάρτι για την βάπτιση του γιου του Γιάννη Κούστα – «Έζησα τρεις μαγικές μέρες και νύχτες…»

Επέλεξε το εμβληματικό «Τρένο» του 2003, παρακολούθησε το videoclip και κατέγραψε live την αντίδρασή του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Lavadom εντυπωσιάστηκε από την ερμηνεία της Άννας Βίσση και δεν δίστασε να γράψει στο κοινό του:

«Είμαι ακόμα σε σοκ από τη φωνή της Άννας Βίσση! Ήταν η πρώτη φορά που άκουσα το «Τρένο» και έχω ξετρελαθεί! Έλληνες φίλοι, σε ποια άλλα κομμάτια της Άννας Βίσση θα πρέπει να αντιδράσω στη συνέχεια;».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ινστιτούτο Prolepsis: Χιλιάδες μαθητές χωρίς πρόσβαση σε σχολική σίτιση με το πρώτο κουδούνι

Δεν είναι ούτε τα μαθηματικά ούτε η φυσική – Ποιο είναι το καλύτερο μάθημα που αναπτύσσει τον εγκέφαλο των παιδιών

Αυξημένες κατά 18,5% οι ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού τον Αύγουστο

Γιατί η Ίος είναι στην κορυφή των ελληνικών προορισμών, με τα πιο γευστικά τυριά για τους Ολλανδούς

Όλα όσα ανακοίνωσε η Apple: iPhone 17 Air, AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11 και άλλα

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
02:05 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Σάκης Κατσούλης: «Δεν είναι όλα στα χέρι μας αλλά είναι στο χέρι μας να μην τα παρατάμε»

Ο Σάκης Κατσούλης έχει προκαλέσει ανησυχία στους διαδικτυακούς του φίλους, καθώς πριν λίγες ημ...
21:11 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Αιμίλιος Χειλάκης: «Τα πάθη είναι “ευλογία” αν τα αφήσεις να σου συμβούν»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά Μαξίμου βρέθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο «Στούντιο 4» της ...
20:13 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Back to School: Οι Έλληνες celebrities φωτογραφίζουν τα παιδιά τους την πρώτη τους ημέρα στο σχολείο

Με χαμόγελα, ανυπομονησία αλλά και λίγη συγκίνηση άνοιξαν σήμερα τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα,...
18:24 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Βασίλης Δήμας για Σταμάτη Γονίδη: «Δεν μίλησε καθόλου για τον καλλιτέχνη Γιάννη Πλούταρχο…»

Ο Βασίλης Δήμας έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, η οποία προβλήθηκε το π...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος