Άννα Βίσση: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τον Έλτον Τζον από το πάρτι για την βάπτιση του γιου του Γιάννη Κούστα – «Έζησα τρεις μαγικές μέρες και νύχτες…»

Άννα Βίσση

Πριν από λίγους μήνες ο Γιάννης Κούστας και η σύζυγός του, Δήμητρα, βάπτισαν τον γιο τους με νονά την Άννα Βίσση. Οι ευτυχισμένοι γονείς γιόρτασαν το χαρμόσυνο γεγονός με αγαπημένα τους πρόσωπα στο Κάπρι της Ιταλίας, με τις εκδηλώσεις εορτασμού να κρατάνε τρεις ημέρες.

Η επιτυχημένη ερμηνεύτρια ανήρτησε σήμερα (2/9) στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μερικές αδημοσίευτες φωτογραφίες από το πάρτι που έγινε για την βάπτιση του γιου του Γιάννη και της Δήμητρας Κούστα.

Μάλιστα, σε ένα από τα στιγμιότυπα βλέπουμε και τον Έλτον Τζον, ο οποίος στη διάρκεια του τριήμερου εορτασμού έδωσε και μία ιδιωτική συναυλία προς τιμήν του νεοφώτιστου.

«Έγινα νονά ενός υπέροχου αγοριού και έζησα τρεις μαγικές μέρες και νύχτες με φίλους και αγαπημένους… Η τελευταία ανάμνηση μου ανήκει στον θρυλικό Elton John», αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησής της η Άννα Βίσση.

 

