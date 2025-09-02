Νίκος Γκέλια: Με διπλό ρόλο στη θεατρική παράσταση για τη ζωή του Ξυλούρη

Ο ηθοποιός Νίκος Γκέλια θα υποδυθεί δύο πρόσωπα κλειδιά στη ζωή του σπουδαίου ερμηνευτή, Νίκου Ξυλούρη.

Νάντια Ρηγάτου

Η θεατρική μεταφορά της ζωής του Νίκου Ξυλούρη θα πραγματοποιηθεί φέτος για πρώτη φορά το Δεκέμβριο στο θέατρο Ήβη. Με τίτλο «ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ- Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ», η παράσταση έρχεται να ρίξει φως στη ζωή και το έργο του σπουδαίου Έλληνα, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και κείμενο της φιλολόγου και συγγραφέως Ζαχαρένιας Πετράκη.

Τον Νίκο Ξυλούρη θα υποδυθεί ο Αιμιλιανός Σταματάκης ενώ μεγάλη έκπληξη αποτελεί η Άλκηστις Πρωτοψάλτη που θα αφηγείται και θα ερμηνεύει.

Ο Νίκος Γκέλια θα πρωταγωνιστεί επίσης στην παράσταση και μάλιστα θα ζωντανέψει επί σκηνής δυο καθοριστικές προσωπικότητες της ζωής του Νίκου Ξυλούρη.

Αρχικά θα τον δούμε στο ρόλο του Ερρίκου Θαλασσινού του γνωστού σκηνοθέτη που ήταν αυτός ο οποίος έφερε σε επαφή τον Ξυλούρη με τον Γιάννη Μαρκόπουλο ενώ στη συνέχεια έγιναν και κολλητοί φίλοι.

Στη σκηνή θα τον δούμε επίσης και στο ρόλο του Χριστόδουλου Χάλαρη, ενός από τους σημαντικότερους συνθέτες που έγραψε πολλά τραγούδια για τον Νίκο Ξυλούρη.

Στην παράσταση παίζουν επίσης: Μιχάλης Αεράκης, Γιάννης Ασκάρογλου, Ξανθή Γεωργίου, Γιάννης Καλαντζόπουλος, Γιάννης Μαθές, Ελευθερία Πάλλα, Αναστασία Τσιλιμπίου, Γιώργος Φλωράτος.