Νίκος Γκέλια: Με διπλό ρόλο στη θεατρική παράσταση για τη ζωή του Ξυλούρη

Νάντια Ρηγάτου

lifestyle

Νίκος Γκέλια: Με διπλό ρόλο στη θεατρική παράσταση για τη ζωή του Ξυλούρη

Ο ηθοποιός Νίκος Γκέλια θα υποδυθεί δύο πρόσωπα κλειδιά στη ζωή του σπουδαίου ερμηνευτή, Νίκου Ξυλούρη.

Νάντια Ρηγάτου

Η θεατρική μεταφορά της ζωής του Νίκου Ξυλούρη θα πραγματοποιηθεί φέτος για πρώτη φορά το Δεκέμβριο στο θέατρο Ήβη. Με τίτλο «ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ- Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ», η παράσταση έρχεται να ρίξει φως στη ζωή και το έργο του σπουδαίου Έλληνα, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και κείμενο της φιλολόγου και συγγραφέως Ζαχαρένιας Πετράκη.

Τον Νίκο Ξυλούρη θα υποδυθεί ο Αιμιλιανός Σταματάκης ενώ μεγάλη έκπληξη αποτελεί η Άλκηστις Πρωτοψάλτη που θα αφηγείται και θα ερμηνεύει.

Ο Νίκος Γκέλια θα πρωταγωνιστεί επίσης στην παράσταση και μάλιστα θα ζωντανέψει επί σκηνής δυο καθοριστικές προσωπικότητες της ζωής του Νίκου Ξυλούρη.

Αρχικά θα τον δούμε στο ρόλο του Ερρίκου Θαλασσινού του γνωστού σκηνοθέτη που ήταν αυτός ο οποίος έφερε σε επαφή τον Ξυλούρη με τον Γιάννη Μαρκόπουλο ενώ στη συνέχεια έγιναν και κολλητοί φίλοι.

Στη σκηνή θα τον δούμε επίσης και στο ρόλο του Χριστόδουλου Χάλαρη, ενός από τους σημαντικότερους συνθέτες που έγραψε πολλά τραγούδια για τον Νίκο Ξυλούρη.

Στην παράσταση παίζουν επίσης: Μιχάλης Αεράκης, Γιάννης Ασκάρογλου, Ξανθή Γεωργίου, Γιάννης Καλαντζόπουλος, Γιάννης Μαθές, Ελευθερία Πάλλα, Αναστασία Τσιλιμπίου, Γιώργος Φλωράτος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι τροφές που μειώνουν κατά 24% τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο, σύμφωνα με νέα μελέτη

Οι γιατροί της Θεσσαλονίκης ζητούν από τον πρωθυπουργό 5 θεσμικές παρεμβάσεις για την Υγεία

Ταυτότητες: Πότε δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό όσοι έχουν ακόμα τις παλιές –Τι είπε ο Παπαστεργίου για τον Προ...

Σούπερ μάρκετ: Ποια μέτρα κατά της ακρίβειας εξετάζονται

NASA: Άρχισε ο αγώνας δρόμου για την ανάπτυξη του δικτύου μεταφοράς δεδομένων προς τον Άρη

Πλωτά κουπιά μετατρέπουν τα κύματα σε ηλεκτρική ενέργεια – Τι εδειξαν οι πρώτες δοκιμές στο Λος Άντζελες
περισσότερα
15:40 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Mad Clip: «Μου λείπεις κάθε μέρα…» – Η συγκινητική ανάρτηση της αδελφής του για τα 4 χρόνια από τον θάνατό του

Ήταν ξημερώματα 2 Σεπτεμβρίου του 2021, όταν ο Mad Clip έχασε τη ζωή του σε ηλικία μόλις 34 ετ...
14:12 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Άρης Μουγκοπέτρος: «Αυτή η χρονιά μόνο χαμόγελα δεν μου έφερε»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος υποδέχτηκε τον Σεπτέμβριο και το Φθινόπωρο με μία ανάρτηση στο Instagram. ...
12:40 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Σταμάτης Γονίδης: Αυτή θα είναι η μοναδική εμφάνιση του καλλιτέχνη τη φετινή σεζόν

Τις τελευταίες ώρες ο Σταμάτης Γονίδης βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας με την απόφασή ...
11:33 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Ίθαν Χοκ: Δήλωσε χαρούμενος που έχασε τον ρόλο του Τζακ Ντόσον στον Τιτανικό του 1997 – «Ο Λίο το διαχειρίστηκε καλύτερα»

Ο Ίθαν Χοκ είναι χαρούμενος που έχασε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον Τιτανικό από τον Λεονάρντο ...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix