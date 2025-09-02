Ντοκουμέντα για την μαφία της Κρήτης: «Είμαι ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά» – Οι διάλογοι, το τιμολόγιο των όπλων και το συμβόλαιο θανάτου σε αστυνομικό

«Παντοδύναμοι» ένιωθαν οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα εκβιασμών και διακίνησης ναρκωτικών που είχε αναπτυχθεί στην Κρήτη, καθώς φαίνεται πως δρούσαν με την πεποίθηση ότι ήταν υπεράνω κάθε ελέγχου. Από το υλικό που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές Αρχές, τόσο από τις ηχητικές καταγραφές, όσο και από τις εικόνες αλλά και τις μυστικές παρακολουθήσεις, δίνεται η εντύπωση ότι ένιωθαν ανέγγιχτοι, αποκομίζοντας ποσά εκατομμυρίων ευρώ.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Στη δικογραφία φαίνεται πως εμπλέκονται τουλάχιστον 90 άτομα, που αποτελούσαν τα πλοκάμια της μαφίας της Κρήτης. «Αρχηγοί» φέρονται να είναι δύο αδέλφια επιχειρηματίας, με δραστηριότητα στον τουρισμό, την εστίαση και μάλιστα με πολύ ακριβά γούστα, ενώ ο τζίρος της εγκληματικής οργάνωσης ζαλίζει, αφού φαίνεται πως ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ, εκ των οποίων το 1/3 προέρχονται από τη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ παράλληλα, συμμετείχαν και άλλοι επιχειρηματίες, αστυνομικοί και κρατούμενοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας από τις συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της αστυνομίας προκύπτει ότι τα μέλη της οργάνωσης τα προσωνύμια: «Αυστραλός», «Μικρός», «Άντζελα», «Μπίγκαλης», «Στρατηγός», «Κούλης», «Αγάς» και «Πατομπούκαλος».

«Δεν είμαι εστιατόριο, ναρκωτικά πουλάμε»

Το enikos.gr αποκαλύπτει μερικούς από τους διαλόγους που αντάλλασσαν μεταξύ τους τα μέλη της μαφίας της Κρήτης, αλλά και με πελάτες που ήθελαν να αγοράσουν ναρκωτικά. Ο ίδιος, όπως μπορείτε να διαβάσετε στις παρακάτω γραμμές, αναφέρεται στις ναρκωτικές ουσίες ως «ομελέτες», ενώ ο εμπλεκόμενος του απαντά πως δεν είναι… εστιατόριο αλλά έμπορος ναρκωτικών.

Πελάτης: Μία ομελέτα, μία χωριάτικη και μία μπύρα…

Μέλος κυκλώματος: Τι; Δεν καταλαβαίνω τις μαλ@@@, εγώ δεν είμαι εστιατόριο αδελφέ, ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα τι μου λες. Και μόνο πρέζα, εεε μόνο κόκα.

Πελάτης: Δύο μηδέν δύο μηδέν. Γεια

«Είμαι ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά»

Παράλληλα, σε διαφορετικό διάλογο, μέλος της οργάνωσης φαίνεται πως περηφανευόταν για τον εαυτό του, τον οποίο αποκαλεί «πάρκινγκ ναρκωτικών».

Μέλος κυκλώματος: Εγώ έχω ΑΦΜ και όλα ρε, αφού με παίρνουν εταιρείες, και έχω ακατάληπτο, και μου λένε κύριε (αναφέρεται όνομα), λέω παιδιά εγώ είμαι ένα

πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά κάνω διάφορα

Μέλος κυκλώματος: Αλλά οικονομάω φίλε, τα έχω όλα μαύρα.

«Μου είπε πως ήθελε να κάνει συμβόλαιο στον μπάτσο»

Όπως είναι ήδη γνωστό, τρεις διαφορετικές υποθέσεις ουσιαστικά δημιούργησαν το παζλ που οδήγησε στην αποκάλυψη της μαφίας της Κρήτης. Μία από αυτές τις υποθέσεις ήταν η τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο αυτοκίνητο ενός αστυνομικού τον Ιανουάριο του 2024. Στη δικογραφία, περιλαμβάνεται η κατάθεση ενός μάρτυρα, ο οποίος ανέφερε πως ο κατηγορούμενος ήθελε να τον ανατινάξει.

«…Λόγω της συχνής επαφής που είχαμε αναπτύξει γνώριζα κάποια πράγματα για αυτόν. Μετά την τελευταία του σύλληψη από τον αστυνομικό που ονομάζεται (αναφέρεται όνομα), ξεκίνησε να διαδίδει ότι θα τον τιμωρήσει, γιατί όπως έλεγε η συμπεριφορά του αστυνομικού προς αυτόν ήταν υποτιμητική. Μάλιστα είχε κυκλοφορήσει και ένα σχετικό βίντεο. Όταν μου το ανέφερε και εμένα, εγώ απευθείας τον απέτρεψα. Μου είπε πως ήθελε να κάνει συμβόλαιο στον μπάτσο, εννοώντας πως θέλει να τον εκτελέσει. Εγώ του εξήγησα ότι αυτό είναι παράλογο, πως ο αστυνομικός έκανε απλά την δουλειά του και πως εάν τον σκότωνε θα τον κυνηγάγανε για χρόνια. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να πάθει κάτι ο αστυνομικός, καθώς τον γνώριζα χρόνια. Ωστόσο ο (αναφέρεται όνομα) είχε πάθει εμμονή μαζί του και ήθελε οπωσδήποτε να του κάνει κακό. Μετά τις αποτροπές μου ξεκίνησε να λέει ότι θα του βάλει βόμβα και θα τον ανατινάξει. Εγώ πάλι ήμουν αντίθετος…».

Φωτογραφίες ντοκουμέντα από την δράση του κυκλώματος

Το «τιμολόγιο» για τα όπλα

Σε άλλο σημείο μέσα στην ογκώδη δικογραφία, περιλαμβάνονται συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων της εγκληματικής οργάνωσης, που αναφέρονται στο «τιμολόγιο» της αγοραπωλησίας των όπλων που δραστηριοποιούνταν, την ίδια στιγμή με την διακίνηση ναρκωτικών.

-Πόσο;

-Για ποιο ενδιαφέρεσαι;

-Όλα. Τιμές για το καθένα πες μου

-Το κοντό 5.000 και το δεύτερο 4.500.

-Χαχαχα, θα δώσετε το μακρύ 4,5; Εγώ τα έστειλα 4 το κοντό, 3,3 το μακρύ. Πώς τα πήγατε εκεί πάνω, δεν ξέρω. Αυτά τα έχω στείλει εγώ όλα στην αγορά, το τελευταίο 3,5 ευρώ.

-Αυτό εδώ 3,5. Το θέλει; Σαν καινούριο. Αλβανός.

-Φέρε να το δούμε.

-Εσείς θα έρθετε να το δείτε άμα θέλετε, μαζί με τα λεφτά.

Η αποκάλυψη της μαφίας της Κρήτης

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο στη Σούδα με θύμα έναν 22χρονο. Οι λανθασμένοι χειρισμοί των αστυνομικών της Διεύθυνσης Χανίων στο παραπάνω περιστατικό σε συνδυασμό με την ελλιπή έρευνα που είχε γίνει μετά από μια βομβιστική επίθεση σε σπίτι αστυνομικού, προκάλεσαν το «ξήλωμά» τους και την αντικατάστασή τους από αξιωματικούς της Αττικής, που δεν είχαν σχέσεις, επαφές και γνωριμίες με ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας.

Η έρευνα των αρχών κράτησε πάνω από 8 μήνες και μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει στη σύλληψη 49 ατόμων, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός, ένστολοι, ένας ιερέας και επιχειρηματίες. Οι 16 εκ των συλληφθέντων είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές καθώς εκτίουν ποινές για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες έχουν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Ο κομβικός ρόλος των δύο μυστικών αστυνομικών

Πολύ σημαντική ήταν η βοήθεια δύο μυστικών αστυνομικών, οι οποίοι είχαν παρεισφρήσει στην εγκληματική οργάνωση, εμφανιζόμενοι ως εργαζόμενοι στην εστίαση. Οι δύο μυστικοί αστυνομικοί ξεκίνησαν από τον Ιούνιο να εργάζονται σε επιχειρήσεις των μελών της οργάνωσης και, σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφεραν να αποσπάσουν σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο που δρούσε η οργάνωση, ενώ βοήθησαν σημαντικά στη «χαρτογράφηση» όλων των μελών της.

Επίσης, τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων στην εγκληματική οργάνωση έπαιξαν κομβικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης, αφού μέσω νόμιμων επισυνδέσεων, φέρονται να έχουν καταγραφεί συνομιλίες που τους «καίνε». Ο συλληφθείς αστυνομικός φέρεται να έδινε πληροφορίες στα μέλη της οργάνωσης για τη δράση της ΕΛΑΣ, ενώ τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων κατηγορούνται για εμπλοκή στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο κληρικός φέρεται να είχε εμπλοκή σε εκβιασμό.