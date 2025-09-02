Βορίδης στη Βουλή: Με το νομοσχέδιο ουδείς παράνομος δεν θα μπορεί να μένει στη χώρα

Με τις ομιλίες των εισηγητών των κομμάτων άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την αναμόρφωση του πλαισίου και των διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών.

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου παρουσίασε στην ομιλία του ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Γ. Κοτρωνιάς.

Η επικαιροποίηση των ορισμών, όπου γίνεται διεύρυνση της έννοιας «χώρα επιστροφής» και γίνεται εξειδίκευση των αντικειμενικών κριτηρίων για τον κίνδυνο διαφυγής, με έμφαση στην απουσία κατοικίας και την άρνηση ταυτοποίησης και τη μη γνωστοποίηση αλλαγής διαμονής. Η ύπαρξη περισσότερων εναλλακτικών χωρών επιστροφής διευκολύνει ουσιαστικά τις αρμόδιες αρχές στην ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών επιστροφής ενός πολίτη τρίτης χώρας και στις περιπτώσεις που αυτή κωλύεται από την αδυναμία εντοπισμού της χώρας προέλευσης ή από απροθυμία συνεργασίας αυτής της χώρας με τις ελληνικές αρχές. Η διαδικασία οικειοθελούς αναχώρησης, στο άρθρο 8. Εκεί προβλέπεται μείωση της προθεσμίας από είκοσι πέντε σε δεκατέσσερις ημέρες και της παράτασης από εκατόν είκοσι σε εξήντα ημέρες. Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη δυνατότητας ηλεκτρονικής επιτήρησης για την αποτροπή διαφυγής κατά το διάστημα αυτό. Η απαγόρευση εισόδου. Αυστηροποιείται το πλαίσιο, προστίθεται και θεσπίζεται υποχρεωτικός λόγος απαγόρευσης εισόδου λόγω επικινδυνότητας για τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια. Και επεκτείνεται η διάρκεια αυτής της απαγόρευσης από τα πέντε στα δέκα χρόνια. Η ρύθμιση στο άρθρο 16 για την κράτηση. Διευρύνονται οι λόγοι επιβολής κράτησης, συμπεριλαμβανομένων αυτών της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Επεκτείνεται ο ανώτατος συνολικός χρόνος κράτησης από δεκαοχτώ σε είκοσι τέσσερις μήνες και καθιερώνεται εξαμηνιαία, αντί για τριμηνιαία, αυτεπάγγελτη επανεξέταση προϋποθέσεων κράτησης. Οι ποινικές κυρώσεις. Αφορά το ποινικό πλέον αδίκημα της παράνομης εισόδου-εξόδου από τη χώρα. Προβλέπεται αυστηροποίηση των ποινών για παράνομη είσοδο ή παράνομη έξοδο, με φυλάκιση. Θεσμοθετούνται αδικήματα παράνομης παραμονής και παραβίασης υποχρεώσεων στο διάστημα που περιλαμβάνεται στην περίοδο οικειοθελούς αποχώρησης, και τιμωρούνται με ποινές φυλάκισης. Αποκλείεται η αναστολή ή η μετατροπή ποινών, εκτός βέβαια από την περίπτωση άμεσης εκούσιας αναχώρησης του καταδικασθέντος. Καταργούνται άδειες διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα υφίσταται από εδώ και πέρα η δυνατότητα χορήγησης αδειών παραμονής και διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που παρέμειναν παράνομα στη χώρα μας επί μια επταετία. Θεσπίζεται για πρώτη φορά το αδίκημα της παράνομης παραμονής στη χώρα μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας αναχώρησης ή επιστροφής. Θεσπίζεται για πρώτη φορά το αδίκημα της παραβίασης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στον πολίτη τρίτης χώρας κατά την περίοδο της οικειοθελούς αποχώρησης.

Οι δηλώσεις του Μάκη Βορίδη

Με το νομοσχέδιο ουδείς παράνομος δεν θα μπορεί να μένει στη χώρα, είπε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Μάκης Βορίδης, που σημείωσε ότι με το νομοσχέδιο ποινικοποιείται η παράνομη μετανάστευση στη χώρα και ότι καταργείται η δυνατότητα νομιμοποιήσεως μετά από μία παράνομη παραμονή επί επτά χρόνια.

Κάλεσε την αριστερή αντιπολίτευση να απαντήσει στο ερώτημα εάν θέλουμε, ή όχι, να επιστρέψουν στη χώρα τους οι παρανόμως ευρισκόμενοι εδώ και υπογράμμισε ότι η διάκριση δεν είναι φυλετική. «Η διάκριση είναι νομική. Είναι νομίμως ή παρανόμως εδώ; Ποιος ρατσισμός;», ανέφερε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όσο για την αύξηση της ποινής από τους 18 στους 24 μήνες είπε ότι δεν προβλέπεται από την ευρωπαϊκή οδηγία αλλά προτείνεται από την Κομισιόν. Εμείς λέμε εμπροσθοβαρώς αυτό που προτείνει και υιοθετεί η Ευρωπαΐκή Επιτροπή. Εάν δεν γίνει δεκτό, θα αλλάξουν οι διατάξεις, είπε ο κ. Βορίδης, Τέλος, είπε ότι οι διατάξεις αφορούν σε όσους έχει κριθεί το ζήτημα του ασύλου. Από τη στιγμή που θα είναι παράνομος, ή θα έχει ποινική αντιμετώπιση ή θα παίρνει ένα εισιτήριο στο χέρι. Αλλά δεν θα έχει στρατηγική νομιμοποίησης, γιατί κανένας παράνομος δεν θα μπορεί να μένει παράνομα στη χώρα, είπε ο κ. Βορίδης.