ΗΠΑ: Αναφορές για πυροβολισμούς και τραυματίες στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στο Μέριλαντ – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

διεθνή

ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΝΑΠΟΛΙΣ

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση των Αρχών έπειτα από τον συναγερμό που σήμανε νωρίτερα στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στο Ανάπολις του Μέριλαντ για «ενεργή απειλή» εντός των εγκαταστάσεων της Σχολής.

ΗΠΑ: Συναγερμός για «αναφορές απειλών» κατά της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στο Μέριλαντ

Σύμφωνα με το FOX NEWS πριν λίγο υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς στους χώρους του ιδρύματος.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, δράστης φέρεται να είναι ένας υποψήφιος δόκιμος, ο οποίος επειδή κόπηκε και εκδιώχθηκε από τη Σχολή επέστρεψε έπειτα από λίγο οπλισμένος.

Αξιωματικός του Ναυτικού δήλωσε ότι ο δράστης κινείται εντός του κτιρίου Bancroft Hall, όπου στεγάζονται οι δόκιμοι και τους παρασύρει σε «παγίδα» χτυπώντας τους την πόρτα στα δωμάτιά τους για να ανοίξουν.

Υπενθυμίζεται ότι ο χώρος της Σχολής παραμένει αποκλεισμένος από τις Αρχές.

Σημειώνεται ότι προς το παρόν υπάρχουν αναφορές για πολλούς τραυματίες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ινστιτούτο Prolepsis: Χιλιάδες μαθητές χωρίς πρόσβαση σε σχολική σίτιση με το πρώτο κουδούνι

Δεν είναι ούτε τα μαθηματικά ούτε η φυσική – Ποιο είναι το καλύτερο μάθημα που αναπτύσσει τον εγκέφαλο των παιδιών

Αυξημένες κατά 18,5% οι ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού τον Αύγουστο

Γιατί η Ίος είναι στην κορυφή των ελληνικών προορισμών, με τα πιο γευστικά τυριά για τους Ολλανδούς

Όλα όσα ανακοίνωσε η Apple: iPhone 17 Air, AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11 και άλλα

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
02:30 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

»Μπορεί να ήταν και λάθος» λέει ο Τραμπ για τα ρωσικά drone στην Πολωνία

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη (11/9) ότι η φερόμενη εισβολή ρωσικών dr...
01:08 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Συναγερμός για «αναφορές απειλών» κατά της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στο Μέριλαντ

Συναγερμός έχει σημάνει στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων του Ανάπολις στο Μέριλαντ των ΗΠΑ έπειτα απ...
00:30 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο Τζέι Ντι Βανς στη Γιούτα για να παραλάβει την σορό του δολοφονηθέντος πολιτικού ακτιβιστή

Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η Δεύτερη Κυρία, Ούσα Βανς, έφτασαν πριν λίγο στο Διεθνές Αερ...
00:15 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Βραζιλία: Το Ανώτατο Δικαστήριο καταδίκασε τον πρώην πρόεδρο Μπολσονάρου για απόπειρα πραξικοπήματος

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας έκρινε ένοχο τον πρώην πρόεδρο της χώρας Ζαΐχ Μπολσονάρου ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος