ΗΠΑ: Αναφορές για πυροβολισμούς και τραυματίες στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στο Μέριλαντ – ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση των Αρχών έπειτα από τον συναγερμό που σήμανε νωρίτερα στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στο Ανάπολις του Μέριλαντ για «ενεργή απειλή» εντός των εγκαταστάσεων της Σχολής.

Σύμφωνα με το FOX NEWS πριν λίγο υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς στους χώρους του ιδρύματος.

AT LEAST THREE CASUALTIES AT THE U.S. NAVAL ACADEMY IN ANNAPOLIS, MARYLAND, AFTER A SHOOTER OPENED FIRE ON CAMPUS. COPS SAY MORE GUNSHOTS WERE HEARD NEAR BEACH HALL. pic.twitter.com/qnhXl2Yxfn — Machink Johnson (@OFFICIALmachink) September 11, 2025

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, δράστης φέρεται να είναι ένας υποψήφιος δόκιμος, ο οποίος επειδή κόπηκε και εκδιώχθηκε από τη Σχολή επέστρεψε έπειτα από λίγο οπλισμένος.

Αξιωματικός του Ναυτικού δήλωσε ότι ο δράστης κινείται εντός του κτιρίου Bancroft Hall, όπου στεγάζονται οι δόκιμοι και τους παρασύρει σε «παγίδα» χτυπώντας τους την πόρτα στα δωμάτιά τους για να ανοίξουν.

Υπενθυμίζεται ότι ο χώρος της Σχολής παραμένει αποκλεισμένος από τις Αρχές.

Σημειώνεται ότι προς το παρόν υπάρχουν αναφορές για πολλούς τραυματίες.