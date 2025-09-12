ΗΠΑ: Συναγερμός για «αναφορές απειλών» κατά της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στο Μέριλαντ

Συναγερμός έχει σημάνει στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων του Ανάπολις στο Μέριλαντ των ΗΠΑ έπειτα από αναφορές για «απειλές» εντός των εγκαταστάσεών της.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση, σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές, η βάση είναι σε κατάσταση αποκλεισμού (lockdown) μέχρι τη λήξη του συναγερμού.