Ιωάννα Τούνη: Το ταξίδι – «αστραπή» στην Αθήνα κι η επίσκεψη στο γυμναστήριο

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στην Αθήνα για 24 ώρες προκειμένου να πάρει τον γιο της, Πάρη πίσω στην Θεσσαλονίκη αλλά να κάνει και κάποιες δουλειές.

Η γνωστή Influencer έφτασε την Τετάρτη (10/9) στην πρωτεύουσα, όπου απόλαυσε τη βόλτα της με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο στο Κολωνάκι, έκανε τα ψώνια της ενώ είχε και κάποιες επαγγελματικές συναντήσεις.

Tο πρωί της Πέμπτης (11/9) πήγε μέχρι και γυμναστήριο, ώστε να μη χάσει τηn προπόνησή της.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας πήρε τον μικρό Πάρη από τον πρώην σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου και μαζί ταξίδεψαν για την Θεσσαλονίκη και το σπίτι τους.

Στο βίντεο που ανάρτησε η Ιωάννα Τούνη στα Instagram Stories της, ο γιος της φαινόταν χαρούμενος και έσερνε τη βαλίτσα της μαμάς του στο αεροδρόμιο.

Σημειώνεται ότι το πρώην ζευγάρι έχει αποφασίσει ότι μετά τον χωρισμό του και την μόνιμη εγκατάσταση της Ιωάννας Τούνη πλέον στη Θεσσαλονίκη θα έχει το παιδί από 15ημέρες ο καθένας. Μέχρι ο Πάρης να ξεκινήσει το νηπιαγωγείο που τότε θα μένει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη με τη μητέρα του και τα Σαββατοκύριακα θα τον παίρνει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, όπως έχει δηλώσει σε παλαιότερα στόρι η Ιωάννα Τούνη.