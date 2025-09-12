Βραζιλία: Σε κάθειρξη 27 ετών καταδικάστηκε ο Ζαΐρ Μπολσονάρου για απόπειρα πραξικοπήματος

Enikos Newsroom

διεθνή

Μπολσονάρου

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας καταδίκασε την Πέμπτη (11/9) τον πρώην πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρου σε κάθειρξη 27 ετών και τριών μηνών, κρίνοντάς τον ένοχο για συνωμοσία με στόχο την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος, μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022.

Η απόφαση ελήφθη από πολυμελές δικαστικό σώμα και αφορά την εμπλοκή του Μπολσονάρου σε σχέδιο πραξικοπήματος, προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία παρά το εκλογικό αποτέλεσμα.

Πρόκειται για μια ιστορική και χωρίς προηγούμενο εξέλιξη στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Βραζιλίας, που φέρνει αντιμέτωπο έναν πρώην αρχηγό κράτους με βαριές ποινικές συνέπειες για την υπονόμευση της δημοκρατικής τάξης.

Πηγή: Reuters

