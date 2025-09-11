ΗΠΑ: Ποινή φυλάκισης τεσσεράμισι ετών επιβλήθηκε στη σύζυγο του πρώην γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ που είχε καταδικαστεί για δωροληψία

Ποινή φυλάκισης 4,5 ετών επιβλήθηκε την Πέμπτη (11/9) στη Ναντίν Μενέντεζ για τον ρόλο της στο σκάνδαλο διαφθοράς που οδήγησε στη φυλακή τον άλλοτε πανίσχυρο σύζυγό της, τον πρώην γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ.

Η 58χρονη είχε καταδικαστεί τον Απρίλιο για δωροληψία με αντάλλαγμα την άσκηση επιρροής του Μπομπ Μενέντεζ υπέρ της Αιγύπτου και επιχειρηματιών από το Νιου Τζέρσεϊ.

Ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ εκτίει ποινή κάθειρξης 11 ετών, αφού κρίθηκε ένοχος για 16 κακουργήματα, συμπεριλαμβανομένης της δωροληψίας και της απάτης. Ήταν επίσης η πρώτη φορά που αμερικανός γερουσιαστής κρίθηκε πως ενεργούσε ως ξένος πράκτορας.

Nadine Menéndez, esposa del exsenador Bob Menéndez, condenada a cuatro años y medio de prisión por corrupción #NoticiasSIN Más detalles en nuestro periódico https://t.co/Ovpz0o33FIhttps://t.co/ai4JzOLjW4 — Noticias SIN (@SIN24Horas) September 11, 2025

«Η κατηγορούμενη και ο συνεργός της στο έγκλημα, ο πρώην γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ, ενεπλάκησαν στην πιο ξεδιάντροπη μορφή διαφθοράς δημόσιου λειτουργού – έλαβαν ράβδους χρυσού, μετρητά και ένα πολυτελές αυτοκίνητο σε αντάλλαγμα για την επιρροή του γερουσιαστή», τόνισε ο εισαγγελέας Τζέι Κλέιτον.

Η Ναντίν Μενέντεζ επρόκειτο να δικαστεί μαζί με τον σύζυγό της, αλλά η δίκη της είχε αναβληθεί λόγω θεραπείας που ακολουθούσε για καρκίνο του μαστού.

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters