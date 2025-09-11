Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Η διχαστική ρητορική, η ένοπλη και πολιτική βία απλώνουν την βαριά σκιά τους στο μέλλον των ΗΠΑ

Λίγες στιγμές πριν ο ήχος ενός πυροβολισμού αλλάξει τα πάντα, χιλιάδες φοιτητές, στις ΗΠΑ, είχαν συγκεντρωθεί κάτω από τον καθαρό, γαλάζιο ουρανό σε ένα ειδυλλιακό κολέγιο της Γιούτα, για να ακούσουν έναν άνδρα που θεωρούνταν «ροκ σταρ» της συντηρητικής πολιτικής στα πανεπιστήμια, σημειώνει το BBC, για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο 31χρονος Τσάρλι Κερκ καθόταν κάτω από μια τέντα, συζητώντας με πολιτικούς αντιπάλους που έπαιρναν τον λόγο. Πολλοί από το κοινό που είχαν συγκεντρωθεί στο γκαζόν χειροκροτούσαν – και κάποιοι διαμαρτύρονταν. Δευτερόλεπτα αργότερα, όλοι έτρεχαν πανικόβλητοι.

Σκληρές εικόνες

Ο ακτιβιστής χτυπήθηκε στον λαιμό από σφαίρα και τραυματίστηκε θανάσιμα. Το περιστατικό εξελίχθηκε μπροστά στις κάμερες, κάποιες από τις οποίες κατέγραψαν τη δολοφονία με φρικτές λεπτομέρειες. Ο Κερκ αργότερα εξέπνευσε στο νοσοκομείο.

Οι εικόνες θα είναι δύσκολο να ξεχαστούν – ιδίως για τους πολλούς νέους συντηρητικούς, για τους οποίους ο Κερκ είχε αποκτήσει status διασημότητας. Ο ηγέτης του κινήματός τους, ανεξάρτητα από το τελικό κίνητρο της δολοφονίας του, θα θεωρηθεί πλέον μάρτυρας για την υπόθεση.

Ο Κερκ, στο παρελθόν, είχε προειδοποιήσει για αυτό που θεωρούσε απειλή βίας από τους επικριτές του – οι οποίοι ήταν πολλοί, δεδομένου του προκλητικού ύφους του στη συντηρητική ρητορική. Παρ’ όλα αυτά, ήταν πρόθυμος να ταξιδεύει σε πανεπιστημιουπόλεις, όπου η πολιτική συνήθως έγερνε προς τα αριστερά, και να συζητά με οποιονδήποτε.

Ήταν υπέρμαχος του δικαιώματος στην οπλοκατοχή και των συντηρητικών αξιών, έντονος επικριτής των δικαιωμάτων των τρανς, και φανατικός, αμετανόητος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ. Ο οργανισμός του, Turning Point USΑ, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση ψηφοφόρων που έφερε τον Τραμπ πίσω στον Λευκό Οίκο.

Η τέντα όπου δολοφονήθηκε έγραφε πάνω της «prove me wrong» («απόδειξέ μου ότι κάνω λάθος»). Ήταν ήρωας για τους νέους συντηρητικούς φοιτητές, συναντώντας τους εκεί όπου βρίσκονταν και προσφέροντάς τους ένα δικό τους κίνημα.

Ακόμα ένα επεισόδιο ένοπλης και πολιτικής βίας

Η δολοφονία του Κερκ είναι ταυτόχρονα ακόμη ένα επεισόδιο της βίας με όπλα στην Αμερική που πάντα προκαλεί σοκ – και το πιο πρόσφατο σε μια ατελείωτη αλυσίδα πολιτικής βίας τα τελευταία χρόνια.

Νωρίτερα φέτος, δύο Δημοκρατικές πολιτειακές βουλευτές στη Μινεσότα πυροβολήθηκαν στα σπίτια τους – η μία υπέκυψε στα τραύματά της. Πέρσι, ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν δύο φορές στόχος απόπειρας δολοφονίας. Η απόδρασή του από μια σφαίρα σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια μοιάζει πολύ με το περιστατικό της Τετάρτης στη Γιούτα – και τα δύο συνέβησαν μπροστά σε πλήθη συγκεντρωμένων σε υπαίθριους χώρους.

Δύο χρόνια νωρίτερα, ένας άντρας με σφυρί εισέβαλε στο σπίτι της τότε προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, εξέχουσας Δημοκρατικής. Το 2017, ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σε Ρεπουμπλικανούς βουλευτές που προπονούνταν σε γήπεδο μπέιζμπολ στη Βιρτζίνια.

Είναι δύσκολο να διαβλέψει κανείς πού κατευθύνεται η αμερικανική πολιτική, αλλά η πορεία διαγράφεται δυσοίωνη. Η βία γεννά βία. Η ολοένα και πιο διχαστική ρητορική, τροφοδοτούμενη από την «ηχώ» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την εύκολη πρόσβαση σε όπλα, οδηγεί σε οξυμένα νεύρα και αυξημένο κίνδυνο αιματοχυσίας.

Νέα μέτρα ασφαλείας

Οι συντηρητικοί ακτιβιστές επανεξετάζουν ποια μέτρα ασφαλείας είναι αναγκαία για δημόσιες εμφανίσεις, όπως έκαναν και πολλοί τοπικοί πολιτικοί μετά τις δολοφονίες στη Μινεσότα. Αλλά η απόπειρα εναντίον του Τραμπ στο Μπάτλερ ήταν σχεδόν επιτυχής, παρά την παρουσία εκπαιδευμένων τοπικών και ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας.

Αν επικρατήσει η αίσθηση ότι κανείς δεν είναι ασφαλής – ότι η δημόσια ζωή έχει μετατραπεί σε αιματηρό άθλημα – αυτό θα έχει το δικό του διαβρωτικό αποτέλεσμα στην αμερικανική πολιτική.

Ο Τραμπ, σε βιντεοσκοπημένο διάγγελμα από το Οβάλ Γραφείο που ανάρτησε στον ιστότοπό του Truth Social το βράδυ της Τετάρτης, χαρακτήρισε τη δολοφονία «σκοτεινή στιγμή για την Αμερική». Ωστόσο, δεν άργησε να κατηγορήσει την «ριζοσπαστική αριστερά» για τη δολοφονία του Κερκ. Παρέθεσε ορισμένα από τα πρόσφατα περιστατικά πολιτικής βίας – εκείνα που είχαν στόχο συντηρητικούς – και είπε ότι η κυβέρνησή του θα βρει «έναν προς έναν όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτήν την αγριότητα και σε άλλες πράξεις πολιτικής βίας».

Αυτές οι δηλώσεις σίγουρα θα βρουν ανταπόκριση στη δεξιά πτέρυγα, όπου, λίγες ώρες μετά τον πυροβολισμό, ζητήθηκε καταστολή των αριστερών οργανώσεων.

«Ήρθε η ώρα, στο πλαίσιο του νόμου, να διεισδύσουμε, να διαλύσουμε, να συλλάβουμε και να φυλακίσουμε όλους όσοι ευθύνονται για αυτό το χάος», έγραψε στο Χ ο συντηρητικός ακτιβιστής Κρίστοφερ Ρούφο.

Ένταση στο Κογκρέσο

Πολλοί επιφανείς Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί, μεταξύ των οποίων και πιθανοί υποψήφιοι για την προεδρία του 2028, έσπευσαν να καταδικάσουν την πολιτική βία και να καλέσουν σε αποκλιμάκωση της ρητορικής.

Ωστόσο, στο Κογκρέσο το βράδυ της Τετάρτης, η στιγμή σιωπής για τον Κερκ ακολούθησε γρήγορα από φωνές και διαξιφισμούς μεταξύ βουλευτών – ένδειξη ότι οι κομματικές εντάσεις παραμένουν υψηλές. Στο μεταξύ, στη Γιούτα, μάρτυρες, αστυνομία και τοπικοί ηγέτες εξακολουθούν να προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τι συνέβη πραγματικά.

Σε συγκινητικά σχόλια κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο κυβερνήτης Σπένσερ Κοξ – που συχνά έχει μιλήσει κατά της υπερβολικής πολιτικής ρητορικής και της διχαστικότητας – περιέγραψε ένα έθνος που, λίγο πριν γιορτάσει μια σημαντική επέτειο από την ίδρυσή του, είναι «σπασμένο».

«Αυτό είναι;» ρώτησε. «Αυτό είναι το αποτέλεσμα 250 ετών;». «Προσεύχομαι να μην είναι έτσι», απάντησε.

Η αμφιβολία στη φωνή του υπογράμμισε την απλή αλήθεια ότι, εκείνη την ημέρα, το μέλλον της Αμερικής – και το αν μπορεί να διορθωθεί η βίαιη πολιτική της – μοιάζει πιο αβέβαιο από ποτέ.