Μακρόν: Στέλνει στην Πολωνία τρία Rafale για την προστασία του εναέριου χώρου της

Τρία γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη Rafale «θα συμβάλουν στην προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου» καθώς και της Ανατολικής Ευρώπης μαζί με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, μετά «την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία», ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας διευκρίνισε πως δεσμεύτηκε για αυτό χθες στον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, συμπληρώνοντας πως είχε μιλήσει επίσης με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Δεν θα υποκύψουμε στις αυξανόμενες απόπειρες εκφοβισμού από τη Ρωσία», διαβεβαίωσε.

Following the Russian drone incursions into Poland, I have decided to deploy three Rafale fighter jets to contribute to the protection of Polish airspace and of NATO’s Eastern Flank together with our Allies. I made this commitment yesterday to the Polish Prime Minister.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 11, 2025

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ