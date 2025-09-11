Συνάντηση Πιερρακάκη με το προεδρείο της ΠΟΜΙΔΑ – «Απόλυτη προτεραιότητα η ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών»

Συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τους υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Γιώργο Κώτσηρα είχε το προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ).

Πιερρακάκης: Μηδενικός φόρος για εισόδημα έως 20.000 ευρώ σε πολύτεκνους μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες

Η πολιτική ηγεσία παρουσίασε στους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας το νέο πακέτο μέτρων που αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων. Μεταξύ αυτών είναι:

  • Θέσπιση ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή 25%.
  • Παράταση της μείωσης φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων έως το 2026.
  • Απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για τρία έτη σε κενές κατοικίες που θα μισθωθούν μακροχρόνια, εφόσον ενοικιαστούν έως το τέλος του 2026.
  • Παράταση έως το τέλος του 2026 της αναστολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.
  • Διατήρηση του περιορισμού νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων το 2026 στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.
  • Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους: μείωση 50% το 2026 και πλήρης απαλλαγή από το 2027 (περίπου 1 εκατ. δικαιώματα σε 12.720 οικισμούς).

Κατά τη συζήτηση, που διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα, τέθηκε στο επίκεντρο η ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των κατοικιών που διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση. Οι εκπρόσωποι της ΠΟΜΙΔΑ κατέθεσαν τις προτάσεις τους, τις οποίες το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξετάζει, καθώς η ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Την ΠΟΜΙΔΑ εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Στράτος Παραδιάς, οι αντιπρόεδροι Χαράλαμπος Τσουτρέλης, Διονύσης Χιόνης και Νάνσυ Παπαλεξανδρή, ο αντιπρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ και πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης Κώστας Χαϊδούτης, ο γενικός γραμματέας Τάσος Βάππας, η αναπληρώτρια γενική γραμματέας Βασιλική Παραδιά και ο γραμματέας Ενημέρωσης Μάνος Κρανίδης.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επαναλάβουν σύντομα τη συνάντησή τους.

