Γκύζη: «Θα σε πιω σαν τσάι» είπε ο 59χρονος πριν πυροβολήσει εναντίον του υπαλλήλου καθαριότητας – Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι το απορριμματοφόρο έκανε θόρυβο 

Την ένοπλη επίθεση εναντίον του, το απόγευμα της Δευτέρας, 8 Σεπτεμβρίου, από έναν 59χρονο στου Γκύζη περιέγραψε ο υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων. Ο άνδρας πυροβόλησε τον εργαζόμενο, επειδή, όπως ισχυρίστηκε, το απορριμματοφόρο έκανε πολύ θόρυβο.

Το απορριμματοφόρο σταμάτησε αρχικά για αποκομιδή στην οδό Λομβάρδου, όταν ο εργαζόμενος, όπως περιγράφει στον ΑΝΤ1, άκουσε ξαφνικά τον άνδρα να τον απειλεί. «Μου λέει ”φίλε, κάνεις κινήσεις πολύ γρήγορες. Kάνετε θόρυβο”. Λέω, ”κύριε, είμαι της δουλειάς, δεν έχω κάτι μαζί σας”. ”Θα σε πιω σαν τσάι” μου είπε, τίποτα άλλο».

Ο δράστης ακολούθησε με τη μηχανή του το απορριμματοφόρο και στην οδό Παράσχου άνοιξε πυρ κατά του υπαλλήλου καθαριότητας. Το θύμα της επίθεσης επεσήμανε ακόμη ότι: «Aκούω ένα κρακ και κοιτάω πίσω. Λέω, ”πλάκα μου κάνει τώρα αυτός. Θα με φάει”. Η σφαίρα πέρασε κάτω από το αυτί».

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στην πρώτη απόπειρα το όπλο μπλόκαρε, ωστόσο ο δράστης όπλισε ξανά και πυροβόλησε, ευτυχώς, χωρίς να τραυματίσει τον υπάλληλο. Σημειώνεται ότι ο 59χρονος συνελήφθη ενώ σε έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων δύο όπλα, μαχαίρια και φυσίγγια.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο:

Δήμος Αθηναίων: Είναι αδιανόητο να απειλούνται με όπλα οι εργαζόμενοι στην αποκομιδή

Ανακοίνωση εξέδωσε και ο Δήμος Αθηναίων για το περιστατικό. Συγκεκριμένα, αναφέρεται:

«Το απόγευμα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου, σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό σε βάρος εργαζόμενου της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, κατά τη διάρκεια του 701ου προγράμματος αποκομιδής κάδων απορριμμάτων στην 7η Δημοτική Κοινότητα, στην περιοχή του Γκύζη.

Συγκεκριμένα, οι εργάτες αποκομιδής εκτελούσαν τα καθήκοντά τους, όταν άγνωστος δημότης προσέγγισε έναν εργαζόμενο – διαμαρτυρόμενος με φράσεις απειλητικού χαρακτήρα. Λίγη ώρα αργότερα, επανεμφανίστηκε το ίδιο άτομο, έξω από το αντικαρκινικό νοσοκομείο «Νίκος Κούρκουλος», κρατώντας αυτή τη φορά όπλο και πυροβόλησε τον εργαζόμενο χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσει.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή με δίκυκλο ενώ ειδοποιήθηκαν η Άμεση Δράση (100) και το 112. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις ενώ ο εργαζόμενος κατέθεσε λεπτομερώς όσα συνέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.

Το πρωτοφανές αυτό γεγονός καταδεικνύει με τον πιο δραματικό τρόπο τις σοβαρές απειλές και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην Καθαριότητα του Δήμου Αθηναίων, ενώ επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης μας».