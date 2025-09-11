Γκύζη: Η στιγμή που ο 59χρονος ανοίγει πυρ εναντίον εργαζομένου καθαριότητας – Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο καταγράφει καρέ-καρέ την επίθεση με όπλο στου Γκύζη, σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε την περασμένη Δευτέρα (8/9), όταν ένας 59χρονος πυροβόλησε κατά του εργαζόμενου καθαριότητας, την ώρα αποκομιδής απορριμμάτων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το απόγευμα της Δευτέρας σε δρόμο του Γκύζη, ο 59χρονος προσέγγισε απορριμματοφόρο, κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων, πυροβόλησε σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας, χωρίς να τον τραυματίσει, και διέφυγε με δίκυκλο.

Κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης δεδομένων του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε, απογευματινές ώρες της 9-9-2025 σε κοντινό σημείο της επίθεσης, ο 59χρονος ως δράστης του πυροβολισμού και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Επιπλέον σε έρευνα στην οικία του 59χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

περίστροφο με -4- φυσίγγια,

πιστόλι,

-3- μαχαίρια,

-2- σιδερογροθιές,

-14- φυσίγγια και

-2- κουκούλες (full face).

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.



Δήμος Αθηναίων: Είναι αδιανόητο να απειλούνται με όπλα οι εργαζόμενοι στην αποκομιδή – Η ασφάλεια τους είναι αδιαπραγμάτευτη

Ανακοίνωση εξέδωσε και ο Δήμος Αθηναίων για το περιστατικό. Το απόγευμα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου, σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό σε βάρος εργαζόμενου της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, κατά τη διάρκεια του 701ου προγράμματος αποκομιδής κάδων απορριμμάτων στην 7η Δημοτική Κοινότητα, στην περιοχή του Γκύζη.

Συγκεκριμένα, οι εργάτες αποκομιδής εκτελούσαν τα καθήκοντά τους, όταν άγνωστος δημότης προσέγγισε έναν εργαζόμενο – διαμαρτυρόμενος με φράσεις απειλητικού χαρακτήρα. Λίγη ώρα αργότερα, επανεμφανίστηκε το ίδιο άτομο, έξω από το αντικαρκινικό νοσοκομείο «Νίκος Κούρκουλος», κρατώντας αυτή τη φορά όπλο και πυροβόλησε τον εργαζόμενο χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσει.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή με δίκυκλο ενώ ειδοποιήθηκαν η Άμεση Δράση (100) και το 112. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις ενώ ο εργαζόμενος κατέθεσε λεπτομερώς όσα συνέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.

Το πρωτοφανές αυτό γεγονός καταδεικνύει με τον πιο δραματικό τρόπο τις σοβαρές απειλές και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην Καθαριότητα του Δήμου Αθηναίων, ενώ επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης μας» αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων και προσθέτει:

«Ο Δήμος Αθηναίων καταδικάζει απερίφραστα την εγκληματική αυτή ενέργεια και δηλώνει πως θα σταθεί με κάθε τρόπο στο πλευρό των εργαζομένων του και θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες Αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την παραδειγματική τιμωρία του δράστη.

Είναι αδιανόητο, οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την προστασίας της δημόσιας υγείας και την καθαριότητας της πόλης μας, να γίνονται στόχοι επιθέσεων. Ο σεβασμός στην εργασία τους και η διασφάλιση της σωματικής τους ακεραιότητας αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και υπόθεση όλων μας».