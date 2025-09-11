Ρόδος: Ζευγάρι Ιταλών έκλεβε συστηματικά δερματολόγο – Άρπαξαν 60.000 ευρώ από το ιατρείο του

Enikos Newsroom

κοινωνία

γιατρός
Φωτογραφία: Unsplash

Εξιχνιάστηκε την Τετάρτη 10/9 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου κλοπή χρημάτων από ιδιωτικό ιατρείο στη Ρόδο και συνελήφθησαν οι δράστες.

Πρόκειται ένα ζευγάρι Ιταλών, ηλικίας 67 και 62 ετών βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διάπραξη διακεκριμένης κλοπής κατά συναυτουργία.

Συγκεκριμένα, οι δράστες, που διαμένουν στη Ρόδο, το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2025 επισκεπτόμενοι ως ασθενείς ιδιωτικό ιατρείο και αφαίρεσαν τμηματικά, με τη μέθοδο της απασχόλησης, μεγάλο χρηματικό ποσό, που σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας “Ροδιακή” ανέρχεται σε 60.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, προσημειώθηκε χρηματικό ποσό, το οποίο τοποθετήθηκε σε σημείο του γραφείου της επιχείρησης και την Τετάρτη, έπειτα από ολοκλήρωση επίσκεψη τους στο ιατρείο, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο κατά τον οποίο βρέθηκαν στην κατοχή του ζευγαριού τα προσημειωμένα χρήματα.

Επιπλέον, σε έρευνα που έγινε στην κατοικία τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.300 ευρώ.  Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

 

 

 

