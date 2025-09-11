Το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ για τη νέα σχολική χρονιά

«Η έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι χιλιάδες μαθητές που γεμίζουν τα προαύλια των σχολείων, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές που τους υποδέχονται, οι γονείς που συνοδεύουν τα παιδιά τους στα πρώτα τους σχολικά βήματα, συνθέτουν κάθε 11η του Σεπτέμβρη μια αισιόδοξη εικόνα», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

«Με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία όλης της χώρας, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εύχεται καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, με την υπόσχεση να είναι στο πλευρό τους στον αγώνα για καλύτερη δημόσια παιδεία», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

 

 

 

 

 

 

