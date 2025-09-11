Γιώργος Αυτιάς: Το «ευχαριστώ» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τον πυροσβεστικό κόμβο στην Κύπρο

Με επιστολή του στην Πρόεδρο της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής  Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γ. Αυτιάς την ευχαριστεί που αφουγκράστηκε το πρόβλημα των ευρωπαίων πολιτών των χωρών του Νότου, οι οποίοι δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές και ανακοίνωσε τη δημιουργία ευρωπαϊκού πυροσβεστικού στόλου. Χαρακτηρίζει επίσης την πρωτοβουλία της αυτή, ως υψηλού συμβολισμού.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Αξιότιμη κα Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Η απόφασή σας για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου είναι μία πρωτοβουλία με υψηλό συμβολισμό και πρακτικό αντίκτυπο. Επιβεβαιώνει την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στους πολίτες, που διαπιστώνουν ότι ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών της Ευρώπης. Ταυτόχρονα αποδεικνύει ότι η ΕΕ μπορεί να ανταποκρίνεται στις πολλαπλές κρίσεις της εποχής μας.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες, κυρίως των χωρών του Νότου και βεβαίως οι συμπατριώτες μου στην Ελλάδα που κάθε καλοκαίρι δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές, αισθάνονται ότι αφουγκραστήκατε το πρόβλημά τους και χαιρετίζουν με αισιοδοξία τη σύσταση του ευρωπαϊκού κέντρου πυρόσβεσης, με βάση την Κύπρο.

Πρόκειται για ένα θέμα που επανειλημμένα είχα θέσει στις επιτροπές Προϋπολογισμού και Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η ανακοίνωσή σας συνέπεσε με τη σχετική εισήγησή μου στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο.

Σας ευχαριστούμε θερμά, ευελπιστώντας στην αποτελεσματικότητα του νέου αυτού μέτρου.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Αυτιάς

Ευρωβουλευτής ΕΛΚ

Ακολουθεί η επιστολή στα αγγλικά:

Honourable President of the European Commission,

Your decision to establish a new European Firefighting Hub is an initiative of great significance and profound impact. It reaffirms the European solidarity with its citizens, as they realize the anthropocentric approach of the Union’s policies. It demonstrates that the EU can respond swiftly and effectively to multiple crises.

The European citizens, and more particularly those in the South, and of course my fellow compatriots in Greece, who are challenged every summer by the devastating wildfires, warmly welcome the launch of this firefighting base in Cyprus. You have given voice to their concerns.

I have repeatedly raised in both the Committee of Budgets and in the Committee of Economic and Monetary Affairs, the necessity to come up with a permanent firefighting base in the Mediterranean countries. Your announcement coincided with a relevant speech I delivered in the current plenary session.

Accept my sincere gratitude and my confidence in the effectiveness of this measure.

Sincerely,

Georgios AFTIAS

Member of the European Parliament

EPP Group

 

 

 

