Σύσκεψη για «Το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης» την Παρασκευή υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου με θέμα «Το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης» θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή, στις 10 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με ενημέρωση από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού.

Ακολούθως και συγκεκριμένα στις 19:45 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Demis Hassabis, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Google DeepMind, στο πλαίσιο του Athens Innovation Summit 2025 που διοργανώνει η Endeavor Greece στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

