Ανδραβίδα: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης πίσω από την άγρια δολοφονία του 29χρονου αλλοδαπού

Εξιχνιάστηκε, έπειτα από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, η υπόθεση ανθρωποκτονίας 29χρονου αλλοδαπού άνδρα στην Ανδραβίδα.

Υπενθυμίζεται ότι την σορό του άτυχου άνδρα είχε εντοπίσει μία γυναίκα το πρωί της Παρασκευής 25 Ιουλίου 2025 μέσα σε εγκαταλελειμμένη κτηνοτροφική μονάδα στην Ανδραβίδα Κυλλήνης. Η σορός βρέθηκε επιμελώς καλυμμένη κάτω από ξύλινες παλέτες και τσίγκους, γεγονός που υποδείκνυε προσπάθεια συγκάλυψης της εγκληματικής ενέργειας. Από την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε πως ο άνδρας είχε δεχθεί πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι με θλων όργανο, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη βίαιη φύση της δολοφονίας.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων, σε βάρος ενός αλλοδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο των ερευνών οι αστυνομικοί, αφού αξιοποίησαν τα ευρήματα στον τόπο του εγκλήματος, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αλλά και από την αξιολόγηση των μαρτυρικών καταθέσεων, καθώς και ειδικών ανακριτικών τεχνικών, διακρίβωσαν τη διάπραξη της ανθρωποκτονίας του αλλοδαπού άνδρα, από τον κατηγορούμενο.

Τον σκότωσε με ξύλινο κοντάρι

Από το προανακριτικό υλικό προέκυψε ότι, ο κατηγορούμενος με την χρήση ξύλινου κονταριού κατάφερε συντριπτικά κατάγματα στο κεφάλι του θύματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του, ενώ στη συνέχεια κάλυψε τη σορό του άνδρα με τσίγκους και παλέτες.

Επιπλέον, προέκυψε ότι το θύμα κατά την ημερομηνία διάπραξης του εγκλήματος είχε στην κατοχή του το χρηματικό ποσό 3.000 ευρώ περίπου, το οποίο δεν εντοπίστηκε.

Σε αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο τόπο τέλεσης της εγκληματικής πράξης βρήκαν και κατάσχεσαν ένα τμήμα ξύλινου κονταριού, ως πειστήριο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ η προανάκριση και οι έρευνες διενεργούνται από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.