Βασίλης Δήμας για Σταμάτη Γονίδη: «Δεν μίλησε καθόλου για τον καλλιτέχνη Γιάννη Πλούταρχο…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Βασίλης Δήμας
Φωτογραφία: Instagram/vasilis_dimas_

Ο Βασίλης Δήμας έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης (11/9). Ο γνωστός τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός, αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που έπαιξε ο Νότης Σφακιανάκης στην καλλιτεχνική του πορεία, ενώ δήλωσε ότι το γεγονός πως έχουν φύγει από την ζωή πολλοί από τους βασικούς συνεργάτες του «άρχοντα της πίστας», κάνουν μία ενδεχόμενη επιστροφή του πολύ δύσκολη.

Επιπλέον, ο Βασίλης Δήμας μίλησε για τον Σταμάτη Γονίδη, με τον οποίο είναι κουμπάροι, και την παρεξήγηση που δημιουργήθηκε πρόσφατα σχετικά με την συνεργασία του με τον Γιάννη Πλούταρχο σε νυχτερινό κέντρο.

Σε ερώτηση για το ποια είναι η καλύτερή του συνεργασία, ο καλλιτέχνης απάντησε: «Αν πω τον Νότη Σφακιανάκη χρονολογικά, θα πω ότι αποτέλεσε εφαλτήριο στην καριέρα μου. Στην πορεία γνώρισα τον Σταμάτη Γονίδη που έγινε και κουμπάρος μου».

«Έχω πάρα πολύ καιρό να επικοινωνήσω με τον Νότη Σφακιανάκη, εικάζω όμως ότι επειδή λείπουν πολλοί από τους βασικούς συνεργάτες του από την ζωή, ότι αυτό δίνει ένα πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας στο να επιστρέψει. Πέντε χρόνια ακούμε ότι επιστρέφει ο Νότης, γελάω με τέτοιες ειδήσεις», εξήγησε στη συνέχεια.

Μιλώντας για την παρεξήγηση που δημιουργήθηκε πρόσφατα με τον Σταμάτη Γονίδη, ο Βασίλης Δήμας ανέφερε ότι: «Ο Σταμάτης Γονίδης δεν επιδόθηκε σε ονοματολογία, δεν είπε “ο τάδε δεν με σέβεται”. Δεν μίλησε καθόλου για τον καλλιτέχνη Γιάννη Πλούταρχο. Εδώ υπάρχει ένας αλληλοσεβασμός μεταξύ των δύο αυτών καλλιτεχνών. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι ήδη καταξιωμένοι, έχουν το δικό τους κοινό, την δική τους πορεία και έχουν συνεργαστεί και τηλεοπτικά, ήδη λοιπόν υπάρχει μία απόδειξη του αλληλοσεβασμού».

«Ο Σταμάτης Γονίδης είναι ένας άνθρωπος που έγινε από τον κόσμο. Δεν έγινε από μεθοδευμένα υπέρμετρη υπερπροβολή, όπως πάρα πολλοί τραγουδιστές τα τελευταία 20 χρόνια. Σήμερα η αναγνωρισιμότητα είναι πολλές φορές πολύ σημαντικότερη από την αναγνώριση. Ο Σταμάτης Γονίδης δεν είναι απλά ένας αναγνωρίσιμος καλλιτέχνης, είναι αναγνωρισμένος καλλιτέχνης!», σημείωσε ο τραγουδιστής.

