Σταμάτης Γονίδης: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την παρεξήγηση με τις εμφανίσεις του σε νυχτερινό κέντρο – «Για όλα αυτά…»

Στις 27 Αυγούστου είχε ανακοινωθεί πως ο Σταμάτης Γονίδης και ο Γιάννης Πλούταρχος από τη νέα σεζόν, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους σε γνωστό νυχτερινό κέντρο. Όμως, με δήλωση που έστειλε ο πρώτος στα Μέσα, την 1η Σεπτεμβρίου, γνωστοποίησε τη λήξη της συνεργασίας του με το μαγαζί.

Όλα άλλαξαν και πάλι λίγα εικοσιτετράωρα μετά, με την επιχείρηση και τη δισκογραφική εταιρεία του Σταμάτη Γονίδη να αποκαλύπτουν σε επίσημη ανακοίνωσή τους, πως η παρεξήγηση που δημιουργήθηκε ήταν αποτέλεσμα κατασκευασμένων δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο (σχόλια στα socia media).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ανακοίνωση γίνεται ξεκάθαρο πως ο Σταμάτης Γονίδης και ο Γιάννης Πλούταρχος, θα εμφανιστούν κανονικά από τον Νοέμβριο στο μαγαζί.

Η κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καραβάτου συνάντησε τον αγαπημένο λαϊκό τραγουδιστή στο αεροδρόμιο, με τον Σταμάτη Γονίδη να κάνει για πρώτη φορά δηλώσεις, ύστερα από την παρεξήγηση που δημιουργήθηκε.

Μιλώντας στην κάμερα του «Καλοκαίρι παρέα», ο καλλιτέχνης είπε ότι: «Παιδιά, συγγνώμη πρέπει να προλάβω το αεροπλάνο. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε κανονίσει δύο εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη».

Σε ερωτήσεις που δέχτηκε για τα όσα συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα, ο Σταμάτης Γονίδης ανέφερε πως: «Για όλα αυτά θα ενημερωθείτε από το επίσημο site της Ανόδου και μόνο από αυτό. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο, σας περιμένω στο Κατράκειο στις 22 Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά!».