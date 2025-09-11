Αννίτα Πάνια: Χόρεψε τσιφτετέλι μπροστά στον Νίκο Καρβέλα – Δείτε βίντεο

Η Αννίτα Πάνια και ο Νίκος Καρβέλας ήταν μαζί από το 2006 έως και το 2016, ενώ έχουν και έναν γιο, ο οποίος ήρθε στον κόσμο το 2008. Οι δυο τους παρά τον χωρισμό τους διατηρούν άψογες σχέσεις και μάλιστα ο επιτυχημένος μουσικός την Τετάρτη (10/9) ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της πρώην συζύγου του, στον «ALPHA 98,9».

Στη διάρκεια της χθεσινής τους ραδιοφωνικής συνύπαρξης, έπαιξε η μεγάλη επιτυχία της Κατερίνας Στανίση «Αναστατώνομαι».

Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε την αγάπη της για το συγκεκριμένο κομμάτι και σηκώθηκε να χορέψει ένα τσιφτετέλι, ενώ και ο Νίκος Καρβέλας έδειξε να απολαμβάνει το τραγούδι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καλλιτέχνης την Δευτέρα (8/9) είχε τα γενέθλιά του. Η Αννίτα Πάνια του ευχήθηκε εκείνη την ημέρα και μέσα από το ραδιόφωνο, αναφέροντας πως: «Σήμερα έχει γενέθλια ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος της ζωής μου. Το αγόρι μου, το μοναδικό, αυτό το θαυμαστό, το ταλαντούχο, το αγόρι που δεν μεγαλώνει ποτέ σε ηλικία. Μεγαλώνει μόνο σε μυαλό. Δυστυχώς για όλους εμάς που είμαστε γύρω του και είναι ο Νίκος Καρβέλας παιδιά.

Χρόνια πολλά μωρό μου, καψούρα μου, γκομενάκι μου δυνατό, μοναδικό. Αγαπημένε μου άνδρα, εσύ! Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου, να χαίρεσαι τη Σοφία σου».