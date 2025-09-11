Ιωάννα Μαλέσκου: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη βάπτιση της κόρης της – «Η στιγμή αυτή είχε ένταση, ενέργεια και γαλήνη…»

Την 2,5 ετών κόρη τους βάπτισαν το απόγευμα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Κωνσταντίνος Δανιάς. Η μικρή, η οποία γεννήθηκε τον Μάιο του 2023, πήρε το όνομα Μαρίλια, ενώ μετά το Μυστήριο πραγματοποιήθηκε δεξίωση, στην οποία οι ευτυχισμένοι γονείς γιόρτασαν αυτή την σημαντική στιγμή του παιδιού τους, με αγαπημένους συγγενείς και φίλους τους.

Το βράδυ της Τετάρτης (10/9), η Ιωάννα Μαλέσκου έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram, μετά την βάπτιση της κόρης της. Το post της παρουσιάστριας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ήταν αφιερωμένο στο Μυστήριο.

Η Ιωάννα Μαλέσκου δημοσίευσε ορισμένες φωτογραφίες από την βάπτιση της Μαρίλιας της, στις οποίες μπορεί κανείς να δει τα βαπτιστικά του κοριτσιού, ένα μέρος του στολισμού, καθώς και ορισμένα από τα κεράσματα που γεύτηκαν οι καλεσμένοι.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η παρουσιάστρια έχει γράψει, μεταξύ άλλων, ότι: «7/09/25. Μαρίλια. Μια ημέρα χαράς που τόσο περιμέναμε (και που τόσο καιρό σχεδίαζα). Ήσυχα, διακριτικά και προστατευμένα, σε πολύ στενό κύκλο φίλων και συγγενών. Δίπλα στη θάλασσα… Κι όπως η θάλασσα, έτσι και η στιγμή αυτή είχε ένταση, ενέργεια και γαλήνη… Να μας ζήσεις καρδούλα μου γλυκιά. Πάντα υγιής, χαμογελαστή, καλότυχη, να λούζεσαι από φως…».