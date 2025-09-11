Μέλπω Ζαρόκωστα: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο – «Προσπαθούμε με ηρεμία να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα υγείας που προέκυψαν», λέει ο γιος της

Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές βιώνει η Μέλπω Ζαρόκωστα. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις που λατρεύτηκε από το κοινό την περίοδο της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, σύμφωνα με την «Espresso» πριν από λίγες ημέρες μεταφέρθηκε εσπευσμένα, από το Γηροκομείο Αθηνών όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια, σε δημόσιο νοσοκομείο από τον μονάκριβο γιο της, Αλέξανδρο Παγουλάτο.

Με βάση την εφημερίδα, τα συσσωρευμένα προβλήματα υγείας των τελευταίων ετών για την σπουδαία ηθοποιό είναι αρκετά και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο νοσηλείας προκειμένου να αναγνωριστεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Μέλπω Ζαρόκωστα χρειάστηκε να μεταφερθεί σε αρκετά δημόσια νοσοκομεία μέχρι σήμερα, για να διαγνωστεί και η συγκεκριμένη πάθηση η οποία την ταλανίζει.

«Η μητέρα μου είναι αρκετά μεγάλη και προσπαθούμε με νηφαλιότητα και ηρεμία να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα υγείας που προέκυψαν. Ευελπιστούμε πως θα μπορέσουμε να τα επιλύσουμε και να την έχουμε ξανά δίπλα μας», δήλωσε ο γιος της αγαπημένης ηθοποιού στην «Espresso».

Ακόμη, ο Αλέξανδρος Παγουλάτος ανέφερε ότι: «Η μαμά μάς αναγνωρίζει κανονικά μέχρι στιγμής και μάλιστα προχθές έκανε πλάκα με μια νοσηλεύτρια. Η πηγαία αισιοδοξία της την κρατάει στη ζωή».