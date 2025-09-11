Μέλπω Ζαρόκωστα: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο – «Προσπαθούμε με ηρεμία να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα υγείας που προέκυψαν», λέει ο γιος της

Enikos Newsroom

lifestyle

Μέλπω Ζαρόκωστα

Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές βιώνει η Μέλπω Ζαρόκωστα. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις που λατρεύτηκε από το κοινό την περίοδο της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, σύμφωνα με την «Espresso» πριν από λίγες ημέρες μεταφέρθηκε εσπευσμένα, από το Γηροκομείο Αθηνών όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια, σε δημόσιο νοσοκομείο από τον μονάκριβο γιο της, Αλέξανδρο Παγουλάτο.

Με βάση την εφημερίδα, τα συσσωρευμένα προβλήματα υγείας των τελευταίων ετών για την σπουδαία ηθοποιό είναι αρκετά και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο νοσηλείας προκειμένου να αναγνωριστεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Μέλπω Ζαρόκωστα χρειάστηκε να μεταφερθεί σε αρκετά δημόσια νοσοκομεία μέχρι σήμερα, για να διαγνωστεί και η συγκεκριμένη πάθηση η οποία την ταλανίζει.

«Η μητέρα μου είναι αρκετά μεγάλη και προσπαθούμε με νηφαλιότητα και ηρεμία να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα υγείας που προέκυψαν. Ευελπιστούμε πως θα μπορέσουμε να τα επιλύσουμε και να την έχουμε ξανά δίπλα μας», δήλωσε ο γιος της αγαπημένης ηθοποιού στην «Espresso».

Ακόμη, ο Αλέξανδρος Παγουλάτος ανέφερε ότι: «Η μαμά μάς αναγνωρίζει κανονικά μέχρι στιγμής και μάλιστα προχθές έκανε πλάκα με μια νοσηλεύτρια. Η πηγαία αισιοδοξία της την κρατάει στη ζωή».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλλαγή σελίδας στη μακροχρόνια φροντίδα ψυχικής υγείας- Αφορά 500.000 Έλληνες

Νυστάζετε μετά το φαγητό; Πότε μπορεί να είναι ένδειξη σακχάρου

Νέο επίδομα θέρμανσης: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις-Τι θα ισχύσει για τους δικαιούχους και τα ποσά 

Ακρίβεια: Πονοκέφαλος για τους καταναλωτές οι μεγάλες αυξήσεις στα τρόφιμα- Συνεχίζεται το «ράλι» στα ενοίκια

Google: Νέο update ασφαλείας διορθώνει κρίσιμη ευπάθεια στον Chrome – «Ενημερώστε άμεσα τον browser σας»

«Άρχισαν» τα σημάδια της βιβλικής προφητείας για την Ημέρα της Κρίσης – «Ο Ιησούς θα επιστρέψει σε λίγες μόνο εβδομάδες» υπ...
περισσότερα
09:15 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Αντώνης Καλομοιράκης: «Έχω πέσει στα πατώματα, έχω στενοχωρηθεί και κλάψει πολύ»

Στην εφημερίδα «On Time» παραχώρησε συνέντευξη ο Αντώνης Καλομοιράκης. Ο γνωστός ηθοποιός, ο ο...
08:15 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Ιωάννα Μαλέσκου: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη βάπτιση της κόρης της – «Η στιγμή αυτή είχε ένταση, ενέργεια και γαλήνη…»

Την 2,5 ετών κόρη τους βάπτισαν το απόγευμα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, η Ιωάννα Μαλέσκου και ...
04:30 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Πάνος Καλίδης – Λεάννα Μάρκογλου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τον λαμπερό γάμο τους

Μοναδικές φωτογραφίες από όλη τη διαδικασία του γάμου της με τον Πάνο Καλίδη ανέβασε στον προσ...
19:45 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Σοφία Φυρού: Αποκάλυψε τον λόγο αποχής της από τα social media – «Ήθελα να περάσω χρόνο με την οικογένειά μου…»

Η Σοφία Φυρού τον τελευταίο καιρό είχε επιλέξει να απέχει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος