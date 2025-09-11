Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση στο Instagram για το επόμενο βήμα του – «Πολύ σύντομα μπαίνω και ανεβαίνω…»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά την πρόσφατη περιπέτεια που πέρασε, φαίνεται πως έχει επανέλθει δυναμικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο αγαπημένος τραγουδιστής διατηρεί από το 2014 έναν λογαριασμό στο Instagram, μέσα από τον οποίο επικοινωνεί με τους εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές του. Δείγμα του πόσο δημοφιλής είναι ο καλλιτέχνης, είναι το γεγονός πως στο προφίλ του τον ακολουθούν περισσότεροι από 400 χιλιάδες χρήστες της πλατφόρμας.

Το βράδυ της Τετάρτης (10/9), ο Γιώργος Μαζωνάκης με ένα story του στο Instagram, αποκάλυψε το νέο του βήμα στα social media. Απ’ ότι φαίνεται, δύο χρόνια μετά το τελευταίο βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο TikTok, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης επανέρχεται με νέες αναρτήσεις.

Συγκεκριμένα, στο story του, ο αγαπημένος τραγουδιστής ανέφερε: «Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Εύχομαι να είστε καλά. Σύντομα, πολύ σύντομα παρακαλώ, μπαίνω και ανεβαίνω στο TT. Ο Μαζώ στο TT! Για να δούμε».

Μερικά από τα τελευταία βίντεο που είχε ανεβάσει ο Γιώργος Μαζωνάκης στο TikTok: