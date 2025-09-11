Αθήνα: Οι μαρτυρίες σοκ των θυμάτων του 42χρονου μαστροπού που συνελήφθη από το ελληνικό FBI – Οι απειλές, τα «ροζ» βίντεο και τα 10 ραντεβού την ημέρα 

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις και οι μαρτυρίες από τα θύματα του 42χρονου που συνελήφθη πρωινές ώρες της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου 2025 σε περιοχή της Αθήνας για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών.

Στη συνέχεια, αφού τις απειλούσε, τις έβαζε να πρωταγωνιστούν σε αισθησιακές ταινίες. Συγκεκριμένα, είχε ανοίξει εταιρεία παραγωγής «ροζ» ταινιών και παράλληλα είχε δημιουργήσει ένα site, μέσα στο οποίο, όποιος ήθελε, γινόταν μέλος, πλήρωνε και είχε πρόσβαση σε όλες αυτές τις ταινίες.

Μάλιστα, μια κοπέλα κατέληξε στο ψυχιατρείο, ενώ ο δράστης εξανάγκαζε ακόμη και μία άλλη γυναίκα, που ήταν έγκυος, να γυρνάει αισθησιακές ταινίες.

Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη

Σε μια από τις περιπτώσεις, όταν δύο νέα κορίτσια. γύρω στα 20 έτη, είχαν πάει σε κάποιο από τα ερωτικά ραντεβού σε ένα ξενοδοχείο, ο πελάτης που είδε ότι ήταν σε κακή κατάσταση, ενημέρωσε την αστυνομία, ενώ τα κορίτσια από τον φόβο τους κρύφτηκαν στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου.

Τελικά, τους τελευταίους 3 μήνες, ένα ένα τα κορίτσια ξεκίνησαν να «σπάνε», πήγαν στην αστυνομία, αποκαλύπτοντας τον εφιάλτη και τη φρίκη που ζούσαν. Το ελληνικό FBI, έπειτα από έρευνα 3 μηνών κατάφερε να συλλάβει τον 42χρονο έξω από το σπίτι του στον Άγιο Δημήτριο.

Οι φρικιαστικές μαρτυρίες

«Αυτό ξεκίνησε όταν ήμουν 16 ετών, όταν είχα πάει για συνέντευξη σε κατάστημα ρούχων που είχα βρει σε αγγελία. Από εκεί γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο. Έκατσε τρεις μήνες στο κατάστημα ρούχων. Του ζήτησα κάποια χρήματα γιατί ήθελα να πληρώσω τα ενοίκια. Είχε πολύ καλή συμπεριφορά, μπορούσε να καλύψει κάθε πρόβλημα και να βοηθήσει. Ήταν πειστικός στο να δείξει ότι είναι καλός, να το παίξει αγαθός άνθρωπος», είπε το πρώτο από τα πέντε θύματά του στο MEGA και συνέχισε:

«Όταν έκλεισε το μαγαζί κρατήσαμε φιλική σχέση. Ανακάλυψα από μία κοπέλα που είχε σχέση μαζί του ότι έκανε αυτή τη δουλειά, είναι νταβατζής. Μίλησα μαζί του για να το επιβεβαιώσω και μου λέει ‘ναι, όντως είμαι’. Έκοψα επαφές μαζί του. Έπειτα από λίγο καιρό άρχισε να με παίρνει τηλέφωνο, ερχόταν έξω από το σπίτι μου, με απειλούσε. Αναγκάστηκα να μιλήσω μαζί του. Στην αρχή ξεκίνησε με απειλές. Σήκωσε χέρι πάνω μου, με έσπρωχνε με έφτυνε, μου έλεγε ότι του χρωστούσα λεφτά και με ανάγκασε να εκδίδομαι».

Άλλο θύμα του, μιλώντας στο ίδιο μέσο ενημέρωσης είπε πως ο εφιάλτης της ξεκίνησε όταν έχασε τον πατέρα της. «Έτσι με πλησίασε. Νόμιζα ότι βρήκα έναν άνθρωπο να μου συμπεριφέρεται σαν μπαμπάς», σημείωσε. Τότε ο 42χρονος άρχισε να την εκδίδει, ενώ την απειλούσε ότι θα πάθει κακό η μητέρα της. Όπως είπε η γυναίκα, ο 42χρονος την εξανάγκαζε σε 5-7 ραντεβού την ημέρα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη, πρωινές ώρες της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου 2025, σε περιοχή της Αθήνας, 42χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για εμπορία ανθρώπων κατ΄ εξακολούθηση, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ο 42χρονος συνελήφθη στo πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αντικειμένων, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης, που είχε εκδοθεί σε βάρος του για τα ανωτέρω αδικήματα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος, τουλάχιστον από το έτος 2016 έως το 2022, προσέγγιζε νεαρές γυναίκες, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον μία ανήλικη, οι οποίες βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση και αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, εν συνεχεία τις εξανάγκαζε με απειλές, σωματική και ψυχολογική βία, να παρέχουν ερωτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής, την οποία ιδιοποιούνταν ο ίδιος.

Παράλληλα, είχε συστήσει εταιρεία παραγωγής πορνογραφικού υλικού μέσω διαδικτύου και εξανάγκαζε γυναίκες, χρησιμοποιώντας απατηλά μέσα (υποσχέσεις υψηλών απολαβών), καθώς επίσης και απειλές και σωματική και ψυχολογική βία, να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες βιντεοσκοπούσε και διακινούσε ηλεκτρονικά, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.

Για τον έλεγχο και την κάμψη της αντίστασης των θυμάτων, χρησιμοποιούσε διάφορες μεθόδους, όπως χορήγηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης) και σωματική κακοποίηση, ενώ παράλληλα προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους χωρίς τη θέλησή τους.

Από την μέχρι τώρα έρευνα, έχουν διακριβωθεί -5- περιπτώσεις γενετήσιας εκμετάλλευσης γυναικών-θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, στις οποίες παρασχέθηκε η απαραίτητη αρωγή και προστασία.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία, αλλά και σε χώρους και οχήματα που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, -4- κινητά τηλέφωνα, τραπεζικές κάρτες και ψηφιακά πειστήρια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».