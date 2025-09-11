Να με λες μαμά: Καθηλωτική πρεμιέρα την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, με διπλό επεισόδιο

Να με λες μαμά: Καθηλωτική πρεμιέρα την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, με διπλό επεισόδιο

Το «Nα με λες μαμά», η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου με διπλό επεισόδιο! 

Έχοντας σαν όχημα το πολύ καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, η σειρά λέει τη συγκλονιστική ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης.

Όμως, παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, ο πυρήνας αυτής της καθηλωτικής δραματικής σειράς είναι η «αγάπη».

Η Ξένια Στασινού έχει περάσει την παιδική της ηλικία σε ορφανοτροφείο και το μόνο που θυμάται από τη βιολογική της μητέρας είναι τα χέρια της καθώς την άφηνε στο ίδρυμα.

Όταν συναντάει την Ιωάννα, ένα χαρούμενο 8χρονο κοριτσάκι, παρατηρεί μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της, μέχρι που τελικά μαθαίνει από τους γείτονες της ότι κακοποιείται από τη μητέρα της και τον φίλο της.

Τη συγκλονιστική στιγμή που βρίσκει την αθώα αυτή μικρή ψυχή παρατημένη κυριολεκτικά στα σκουπίδια, αποφασίζει να την απαγάγει, να τη μεγαλώσει σαν δικό της παιδί και να της προσφέρει την προστασία, τη θαλπωρή και την αγάπη που τόσο της έχουν λείψει.

Μαζί εγκαταλείπουν το χωριό στο οποίο μένουν και ξεκινούν ένα ριψοκίνδυνο ταξίδι. Ένα ταξίδι που σηματοδοτεί ταυτόχρονα την έναρξη μιας καινούριας ζωής και ενός αέναου κυνηγητού. Ένα ταξίδι ζωής, όταν η αγάπη γίνεται καταφύγιο και προορισμός.

Θα καταφέρει η Ξένια να προσφέρει στην Ιωάννα τη φροντίδα και την αγάπη που της αξίζει; Θα μπορέσει να ξεπεράσει κοινωνικά αλλά και νομικά εμπόδια; Και πού θα οδηγήσει αυτό το «ταξίδι» και την ίδια την Ξένια; Σε ποιες προσωπικές αποκαλύψεις;

Ένα κακοποιημένο κορίτσι , μια γυναίκα, ένα συγκλονιστικό ταξίδι μητρικής αγάπης. 

Μια σειρά που ξεπερνά τα όρια και αγγίζει την καρδιά!

Σενάριο: Νίκος Μήτσας

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Τραγούδι τίτλων: «Θα σ΄αγαπώ». Πρωτότυπη μουσική/Στίχοι: Γιώργος Χατζηνάσιος/Γιάννης Καλαμίτσης. Ερμηνεία: Δήμητρα Γαλάνη

Παραγωγή: FILMIKI

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Κίτσου, Φιλαρέτη Κομνηνού, Ελένη Κοκκίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Ιβάν Σβιτάιλο, Αινείας Τσαμάτης, Δανάη Επιθυμιάδη, Χριστίνα Μαριάνου, Έλενα Μαρσίδου και η μικρή Ναυσικά Κοκοτά.

Πρεμιέρα Πέμπτη 2Σεπτεμβρίου στις 21:00 στον Alpha με διπλό  επεισόδιο!

Και από Τετάρτη 01η Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30.

 Δείτε εδώ το συγκλονιστικό trailer

16:08 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

