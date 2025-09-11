Ανδρουλάκης στο TikTok: Το μέλλον των παιδιών μας εξαρτάται από την παιδεία

Το 3ο και 17ο δημοτικό Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε για τον αγιασμό της σχολικής χρονιάς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, όπου συνομίλησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο TikTok, «Θέλω να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά στους μαθητές, στους γονείς τους και στους εκπαιδευτικούς! Το μέλλον της πατρίδας μας είναι τα παιδιά μας. Και το μέλλον των παιδιών μας εξαρτάται από την παιδεία και ιδιαίτερα από τη δημόσια παιδεία».

«Για αυτό, πρέπει να είναι προτεραιότητά μας να την ενισχύσουμε με υποδομές λειτουργικές και ασφαλείς σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, με σύγχρονα προγράμματα, όπως στις ευρωπαϊκές χώρες, με κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς. Και, βέβαια, πρέπει επιτέλους να επενδύσουμε στην ειδική αγωγή για να πετύχουμε το σχολείο της συμπερίληψης», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σημείωσε ότι «η πρωτοβουλία μας για το Εθνικό Απολυτήριο έγινε ώστε το σχολείο να πάψει να εξελίσσεται σ’ ένα κέντρο εξετάσεων, αλλά να έχουν επιτέλους τα παιδιά μας μια παιδεία που επενδύσει στην κριτική τους σκέψη, στη δημιουργία, μειώνει το άγχος τους αλλά και το κόστος για τους γονείς. Αυτή η παιδεία αξίζει στα παιδιά μας και εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερος προς αυτήν την κατεύθυνση».

«Η δημόσια παιδεία είναι προτεραιότητα για να έχουμε μία χώρα με μικρότερες ανισότητες, μία χώρα όπου οι επόμενες γενιές θα έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Η δημόσια παιδεία είναι αυτή που θα δημιουργήσει μία Ελλάδα για όλους τους Έλληνες», κατέληξε.