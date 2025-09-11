Φωτιά στην Αχαΐα: Νέο μήνυμα από το 112 – Εκκενώνεται η περιοχή Τούμπα

Εκκενώνεται και τρίτη περιοχή λόγω της φωτιάς, που μαίνεται στην Αχαΐα. Με μήνυμα που εστάλη πριν από λίγο μέσω του 112 ενημερώνονται οι κάτοικοι της περιοχής Τούμπα να απομακρυνθούν προς την Κρήνη.

«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Τούμπα Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Κρήνη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», επισημαίνεται στο μήνυμα του 112.