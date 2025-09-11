Μαίνεται η φωτιά στην Αχαΐα: Μηνύματα από το 112 – Εκκενώνονται τρεις περιοχές

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μαίνεται η φωτιά στην Αχαΐα: Μηνύματα από το 112 – Εκκενώνονται τρεις περιοχές

Μηνύματα για εκκένωση των περιοχών Μερτίδι και Λάκκα εστάλησαν πριν από λίγο μέσω του 112 για την φωτιά που μαίνεται στην Αχαΐα.

«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή σας Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μερτίδι Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Αίγιο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», επισημαίνεται στο πρώτο μήνυμα του 112.

Στη συνέχεια, εστάλη και δεύτερο μήνυμα που αναφέρει: «Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λάκκα Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Κρήνη και Γρηγόρης Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Δείτε βίντεο που δημοσιεύει η ιστοσελίδα pelop.gr:

Δείτε φωτογραφίες που δημοσίευσε η ιστοσελίδα thebest.gr

16:17 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα: Νέο μήνυμα από το 112 – Εκκενώνεται η περιοχή Τούμπα

Εκκενώνεται και τρίτη περιοχή λόγω της φωτιάς, που μαίνεται στην Αχαΐα. Με μήνυμα που εστάλη π...
15:56 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Καταδίωξη στην Αττική: Στη φυλακή ο 20χρονος γιος επιχειρηματία – Τι υποστήριξε

Στη φυλακή οδηγείται, με τη σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, ο 20χρονος γιος επιχειρη...
15:54 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Πειραιάς: Εξιτήριο για 21 τραυματίες και το ανήλικο παιδί μετά την πρόσκρουση τραμ σε λεωφορείο – Στο νοσοκομείο παραμένουν μια επιβάτιδα και ο ένας οδηγός 

Εξιτήριο έλαβαν το βράδυ της Τετάρτης 21 τραυματίες από τα νοσοκομεία Θριάσιο και ΚΑΤ, μετά το...
15:34 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι χωρίς όρους οι 3 πρώτοι αστυνομικοί για την «μαύρη τρύπα» άνω των 700.000 ευρώ

Ελεύθεροι χωρίς όρους αφέθηκαν οι τρεις πρώτοι αστυνομικοί που κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις εν...
