Μαίνεται η φωτιά στην Αχαΐα: Μηνύματα από το 112 – Εκκενώνονται τρεις περιοχές

Μηνύματα για εκκένωση των περιοχών Μερτίδι και Λάκκα εστάλησαν πριν από λίγο μέσω του 112 για την φωτιά που μαίνεται στην Αχαΐα.

«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή σας Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μερτίδι Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Αίγιο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», επισημαίνεται στο πρώτο μήνυμα του 112.

Στη συνέχεια, εστάλη και δεύτερο μήνυμα που αναφέρει: «Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λάκκα Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Κρήνη και Γρηγόρης Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Δείτε βίντεο που δημοσιεύει η ιστοσελίδα pelop.gr:

Δείτε φωτογραφίες που δημοσίευσε η ιστοσελίδα thebest.gr