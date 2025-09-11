Καιρός: Θερμότερος του κανονικού προβλέπεται ο ερχόμενος Οκτώβριος – Τι δείχνουν οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις

Υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα αναμένεται να είναι η μέση θερμοκρασία τον Οκτώβριο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις του καιρού, που εκδόθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο ερχόμενος Οκτώβριος προβλέπεται ότι θα είναι θερμότερος του κανονικού, όπως σημειώνει το meteo. Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Εικόνα 1), σύμφωνα με το 76% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Οκτωβρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016). Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 27%, 31% και 18% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 18% και 6% αντίστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +0.92°C.

Συνολικά για την ευρωπαϊκή ήπειρο, ο χάρτης της Εικόνας 2 απεικονίζει την απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας Οκτωβρίου με βάση την μέση τιμή των 400 σεναρίων. Όπως προκύπτει, θετικές αποκλίσεις αναμένονται σε όλη την ήπειρο, με τις μεγαλύτερες τιμές να εντοπίζονται στην ΒΑ Ευρώπη και τα Βαλκάνια όπου ξεπερνούν τον +1°C.

Όπως επισημαίνει το meteo, η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), JMA (Ιαπωνία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τονίζεται ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στην μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών.

Επιπρόσθετα, οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή.

Εικόνα 1. Κατανομή πιθανοτήτων για την μέση θερμοκρασία Οκτωβρίου 2025 στην ΝΑ Ευρώπη, σύμφωνα με τις 400 μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν αρχές Σεπτεμβρίου. Η μέση τιμή των 400 διαθέσιμων προγνώσεων απεικονίζεται στο άνω αριστερά άκρο του γραφήματος.

Εικόνα 2. Χάρτης απόκλισης της μέσης θερμοκρασίας Οκτωβρίου 2025 από τη μέση τιμή του 1993-2016, σύμφωνα με την μέση τιμή των 400 μακροπρόθεσμων προγνώσεων που εκδόθηκαν αρχές Σεπτεμβρίου.

Αξιολόγηση πρόγνωσης για την μέση θερμοκρασία Αυγούστου 2025

Όσον αφορά τον περασμένο Αύγουστο, η μέση θερμοκρασιακή απόκλιση στην ΝΑ Ευρώπη ήταν +0.42°C, ενώ η μέση τιμή όλων των σεναρίων της μακροπρόθεσμης πρόγνωσης που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2025 ήταν +1.34°C.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Εικόνα 3), το μέγεθος της απόκλισης που παρατηρήθηκε είχε πιθανότητα 35% και ήταν το 2ο πιθανότερο πεδίο τιμών στην μακροπρόθεσμη πρόγνωση.

Εικόνα 3. Κατανομή πιθανοτήτων για την μέση θερμοκρασία Αυγούστου 2025 στην ΝΑ Ευρώπη, σύμφωνα με τις προγνώσεις που εκδόθηκαν αρχές Ιουλίου. Η μέση τιμή των 400 διαθέσιμων προγνώσεων απεικονίζεται στο άνω αριστερά άκρο του γραφήματος, ενώ η μέση θερμοκρασία που τελικά παρατηρήθηκε τον Αύγουστο υποδεικνύεται με μωβ χρώμα.