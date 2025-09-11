Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Συνθήματα γραμμένα στις σφαίρες του όπλου που βρήκε το FBI – Μετάλλιο θα απονείμει στον νεκρό ο πρόεδρος Τραμπ

Μια σειρά από φράσεις που σχετίζονται με πολιτιστικά θέματα είναι γραμμένες στα πυρομαχικά που είχε το τυφέκιο το οποίο βρήκε το FBI στο δάσος, κοντά στο σημείο όπου δολοφονήθηκε την Τετάρτη, στις ΗΠΑ, ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση της έρευνας.

Οι αρχές αναλύουν αυτά τα μηνύματα καθώς προσπαθούν να εντοπίσουν έναν ύποπτο για τη δολοφονία, δήλωσαν οι πηγές, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές αν υποδεικνύουν κάποιο κίνητρο για την επίθεση. Μία πηγή ανέφερε ότι στα πυρομαχικά ήταν γραμμένα συνθήματα υπέρ των τρανς και υπέρ της αντιφασιστικής ιδεολογίας.

Ο Ρόμπερτ Μπολς, ο ειδικός πράκτορας του FBI που είναι υπεύθυνος για το γραφείο του Γραφείου στο Σολτ Λέικ Σίτι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου σήμερα το πρωί ότι οι πράκτορες ανακάλυψαν “μια καραμπίνα υψηλής ισχύος” σε “μια δασώδη περιοχή όπου ο δράστης είχε διαφύγει”. Το εργαστήριο του FBI θα αναλύσει το όπλο, δήλωσε ο Μπολς.

Μετάλλιο από τον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απονείμει «σύντομα» μετά θάνατον στον Τσάρλι Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος σήμερα κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για την 24η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον στενό σύμμαχό του, «γίγαντα της γενιάς του» και «υπέρμαχο της ελευθερίας», προτού πει ότι στην απονομή αυτή της ύψιστης τιμής για τους πολίτες της Αμερικής θα παραστεί «πολύ μεγάλο πλήθος».

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ένα σωρό λεπτομέρειες σχετικά με τον ένοπλο που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ. Αλλά όχι τον ίδιο. Οι αρχές έχουν ψάξει “καλά βίντεο” του δράστη και έχουν παρακολουθήσει τις κινήσεις του πριν και μετά τη δολοφονία, δήλωσε ο επίτροπος του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα σε συνέντευξη Τύπου το πρωί της Πέμπτης.

Ο δράστης έφτασε στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Utah Valley στις 11:52 π.μ. τοπική ώρα την Τετάρτη. “Φαίνεται να είναι κολεγιακής ηλικίας” και να αναμειγνύεται καλά με τον συνήθη πληθυσμό στην πανεπιστημιούπολη, δήλωσε ο Επίτροπος Μπο Μέισον.

Ο ένοπλος πέρασε από κλιμακοστάσια και ανέβηκε σε μια οροφή, για να βρει την κατάλληλη θέση, δήλωσε ο επίτροπος. “Μετά τους πυροβολισμούς, μπορέσαμε να εντοπίσουμε τις κινήσεις του, καθώς κινήθηκε στην άλλη πλευρά του κτιρίου, πήδηξε από το κτίριο και διέφυγε από την πανεπιστημιούπολη σε μια γειτονιά”, δήλωσε.

“Οι ερευνητές μας έχουν εργαστεί σε αυτές τις γειτονιές, επικοινωνώντας με όποιον μπορούν, ερευνώντας κάμερες και έχουν εργαστεί διεξοδικά σε αυτές τις κοινότητες προσπαθώντας να εντοπίσουν οποιαδήποτε στοιχεία”, είπε.

Οι αρχές βρήκαν ένα “τουφέκι υψηλής ισχύος, με κλείστρο” που πιστεύουν ότι ήταν το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για να πυροβοληθεί ο Κερκ από μακριά.

Η καραμπίνα βρέθηκε σε “μια δασώδη περιοχή όπου ο δράστης είχε διαφύγει”, δήλωσε ο Ρόμπερτ Μπολς, ειδικός πράκτορας επικεφαλής στο γραφείο του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι. Είπε ότι το FBI θα αναλύσει το όπλο.

Οι ερευνητές συνέλεξαν επίσης ένα αποτύπωμα παπουτσιών, ένα αποτύπωμα παλάμης και αποτυπώματα αντιβραχίων που θα αναλυθούν, δήλωσε ο Μπολς. Προσπάθησε επίσης να κατευνάσει τους όποιους φόβους της τοπικής κοινότητας, λέγοντας ότι η δολοφονία “ήταν ένα στοχευμένο γεγονός” και “δεν πιστεύουμε ότι η κοινότητα κινδυνεύει”.