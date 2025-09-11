Αχαΐα: Βελτιωμένη η εικόνα της μεγάλης φωτιάς – Μηνύματα από το 112, αναφορές για ζημιές σε 2 αγροικίες

Βελτιωμένη είναι αυτή την ώρα η εικόνα της μεγάλης φωτιάς, που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος, στην Αχαΐα, ενώ απείλησε και κατοικημένες περιοχές για τις οποίες δόθηκε εντολή εκκένωσης.

Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά, που προκάλεσε συναγερμό στις αρχές. Συγκεκριμένα, στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ριχτεί 120 πυροσβέστες, μαζί με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 38 οχήματα. Στην προσπάθεια αεροπυρόσβεσης συμμετέχουν 6 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει ρόλο συντονισμού. Συνδράμουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, που δημοσιεύει και σχετικές φωτογραφίες, δασική έκταση, καλλιέργειες αλλά και δύο αγροικίες στο Μερτίδι παραδόθηκαν στις φλόγες.

Τα μηνύματα από το 112

Λόγω της φωτιάς, που πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή, εστάλησαν νωρίτερα προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 για εκκένωση τριών οικισμών.

Αρχικά η Πολιτική Προστασία έστειλε μηνύματα εκκένωσης στους κατοίκους των περιοχών Μερτίδι και Λάκκα, ενώ λίγο μετά τις 4 το απόγευμα ακολούθησε και τρίτο μήνυμα που καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή Τούμπα.

«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή σας Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μερτίδι Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Αίγιο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», επισημαίνεται στο πρώτο μήνυμα του 112.

Στη συνέχεια, εστάλη και δεύτερο μήνυμα που αναφέρει: «Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λάκκα Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Κρήνη και Γρηγόρης Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Τούμπα Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Κρήνη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», επισημαίνεται στο μήνυμα του 112.

Δείτε βίντεο που δημοσιεύει η ιστοσελίδα pelop.gr:

Δείτε φωτογραφίες που δημοσίευσε η ιστοσελίδα thebest.gr