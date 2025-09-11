Ηράκλειο: Μεγάλο κλαδί δέντρου καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο στον Μασταμπά

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ηράκλειο: Μεγάλο κλαδί δέντρου καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο στον Μασταμπά

Νέο περιστατικό πτώσης τμήματος δέντρου σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Ηράκλειο, προκαλώντας αυτή τη φορά ζημιές σε σταθμευμένο όχημα στην περιοχή του Μασταμπά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα neakriti.gr, ένα μεγάλο κλαδί αποκολλήθηκε ξαφνικά και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Οι φθορές περιορίστηκαν μόνο στο όχημα, με τις ζημιές να είναι υλικές.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας και της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου, για να απομακρύνουν το κλαδί και να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της περιοχής. Παράλληλα, παρούσα ήταν και η αστυνομία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Nέα School Kits από την InterMed για μια πιο υγιή και χαρούμενη σχολική χρονιά

Επικίνδυνος μύκητας εξαπλώνεται σε νοσοκομεία της Ευρώπης-Αύξηση κρουσμάτων στην Ελλάδα

ΥΠΕΣ ΗΠΑ σε Μητσοτάκη: Μπορούμε να επεκτείνουμε τις σχέσεις μας στον ενεργειακό τομέα – Τι είπε για το LNG

Δάνεια ύψους 93 δισ. ευρώ διαχειρίζονται οι servicers – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις ρυθμίσεις

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο και να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 17 δευτερόλεπτα;

Πώς να ενημερώσετε το λογισμικό του smartwatch σας
περισσότερα
19:18 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: 13χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος έπειτα από βίαιο επεισόδιο 

Νέο επεισόδιο μεταξύ νέων ατόμων σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου στην ανατολ...
18:18 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Αθήνα: Οι μαρτυρίες σοκ των θυμάτων του 42χρονου μαστροπού που συνελήφθη από το ελληνικό FBI – Οι απειλές, τα «ροζ» βίντεο και τα 10 ραντεβού την ημέρα 

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις και οι μαρτυρίες από τα θύματα του 42χρονου που συνελήφθη πρωινές...
18:07 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Αχαΐα: Βελτιωμένη η εικόνα της μεγάλης φωτιάς – Μηνύματα από το 112, αναφορές για ζημιές σε 2 αγροικίες

Βελτιωμένη είναι αυτή την ώρα η εικόνα της μεγάλης φωτιάς, που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης...
17:46 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στα Τέμπη: Εκδήλωση μνήμης για τα θύματα πραγματοποιήθηκε στη Θέρμη – Συγγενείς προσήλθαν κρατώντας φωτογραφίες των παιδιών

Εκδήλωση μνήμης και αλληλεγγύης για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών πραγματοποιήθηκε το από...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος