Ηράκλειο: Μεγάλο κλαδί δέντρου καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο στον Μασταμπά

Νέο περιστατικό πτώσης τμήματος δέντρου σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Ηράκλειο, προκαλώντας αυτή τη φορά ζημιές σε σταθμευμένο όχημα στην περιοχή του Μασταμπά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα neakriti.gr, ένα μεγάλο κλαδί αποκολλήθηκε ξαφνικά και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Οι φθορές περιορίστηκαν μόνο στο όχημα, με τις ζημιές να είναι υλικές.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας και της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου, για να απομακρύνουν το κλαδί και να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της περιοχής. Παράλληλα, παρούσα ήταν και η αστυνομία.