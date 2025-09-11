Τουρκία: Ανασκαφές στην Καισάρεια έφεραν στην επιφάνεια κρανία ελεφάντων ηλικίας 7,7 εκατομμυρίων ετών

Enikos Newsroom

διεθνή

Τουρκία: Ανασκαφές στην Καισάρεια έφεραν στην επιφάνεια κρανία ελεφάντων ηλικίας 7,7 εκατομμυρίων ετών

Τρία κρανία ελεφάντων που χρονολογούνται πριν από 7,7 εκατομμύρια χρόνια ανακαλύφθηκαν σε ανασκαφές στην Καισάρεια, στην κεντρική Τουρκία.  Οι ανασκαφές, που ξεκίνησαν το 2018 έπειτα από αναφορά ενός ντόπιου βοσκού το 2017 κοντά στο φράγμα Γιαμούλα, συνεχίζονται υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Μουσείου Καισάρειας και με τη χορηγία της πόλης.

Τα κρανία εντοπίστηκαν στην περιοχή Κοτσασινάν κατά μήκος του ποταμού Κιζιλιρμάκ. Οι ανασκαφές έφεραν επίσης στο φως ποικιλία απολιθωμάτων, συμπεριλαμβανομένων υπολειμμάτων από προϊστορικές καμηλοπαρδάλεις,  ελέφαντες, μαμούθ, ρινόκερους, τριδάκτυλα άλογα (πριν συγχωνευθούν τα δάχτυλα στην σύγχρονη οπλή), προϊστορικά πρόβατα χωρίς κέρατα, κατσίκια, αντιλόπες, χελώνες και χοίρους.

Ο αρχαιολόγος Ομέρ Νταγκ δήλωσε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu ότι η ομάδα του κάνει ανασκαφές γύρω από το φράγμα, και εστιάζει πλέον κυρίως σε απολιθώματα ελεφάντων. «Μπορούμε να ονομάσουμε τη φετινή χρονιά, χρονιά του ελέφαντα», είπε ο Νταγκ.

«Από τότε που ξεκίνησαν οι ανασκαφές το 2018, είχαμε βρει δύο κρανία. Αλλά φέτος, σε μία μόνο σεζόν, ανακαλύψαμε τρία», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ενώ οι χαυλιόδοντες ήταν κάπως κατεστραμμένοι, ένα κρανίο βρέθηκε με την κάτω γνάθο άθικτο.

Η ραδιομετρική ανάλυση χρονολόγησε τις ανασκαφές στην Καισάρεια περίπου 7,7 εκατομμύρια χρόνια πριν, με τα περισσότερα απολιθώματα ελεφάντων να βρίσκονται στην περιοχή Σεβρίλ, η οποία πλέον ονομάζεται «ζώνη ελεφάντων».

Ο αρχαιολόγος υπογράμμισε τη σημασία των ανασκαφών λόγω του μεγέθους και της διατήρησης των απολιθωμάτων της μεγαπανίδας, τα οποία έχουν προσελκύσει διεθνή επιστημονική προσοχή.

«Η συγκέντρωση ελεφάντων σε ορισμένα σημεία και η παρατηρούμενη πυκνότητα παρέχουν πληροφορίες για την παλαιογεωγραφία του χώρου», δήλωσε ο Νταγκ.  Εκτός από τα λείψανα ελεφάντων, φέτος η ομάδα ανακάλυψε επίσης απολιθώματα τριδακτύλων αλόγων, ρινόκερων και ενός σμιλόδοντα.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Nέα School Kits από την InterMed για μια πιο υγιή και χαρούμενη σχολική χρονιά

Επικίνδυνος μύκητας εξαπλώνεται σε νοσοκομεία της Ευρώπης-Αύξηση κρουσμάτων στην Ελλάδα

ΥΠΕΣ ΗΠΑ σε Μητσοτάκη: Μπορούμε να επεκτείνουμε τις σχέσεις μας στον ενεργειακό τομέα – Τι είπε για το LNG

Δάνεια ύψους 93 δισ. ευρώ διαχειρίζονται οι servicers – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις ρυθμίσεις

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο και να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 17 δευτερόλεπτα;

Πώς να ενημερώσετε το λογισμικό του smartwatch σας
περισσότερα
19:06 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το FBI έδωσε στην δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου

Το γραφείο του FBI στo Σολτ Λέικ Σίτι δημοσίευσε φωτογραφίες ενός ατόμου που θεωρείται ύποπτο ...
18:29 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Συνθήματα γραμμένα στις σφαίρες του όπλου που βρήκε το FBI – Μετάλλιο θα απονείμει στον νεκρό ο πρόεδρος Τραμπ

Μια σειρά από φράσεις που σχετίζονται με πολιτιστικά θέματα είναι γραμμένες στα πυρομαχικά που...
18:12 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Πόλη της Γάζας: «Δεν αντέχουμε άλλο, κουραστήκαμε» – Η εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ και το δίλημμα των κατοίκων της περιοχής Νάσερ

Οι κάτοικοι στην περιοχή Νάσερ στην Πόλη της Γάζας θα πρέπει σήμερα να αποφασίσουν εάν θα παρα...
17:28 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Αντιδράσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Απορρίφθηκε αίτημα για τήρηση ενός λεπτού σιγής για τον Τσάρλι Κερκ – ΒΙΝΤΕΟ

Αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα να ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος