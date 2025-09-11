Αντιδράσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Απορρίφθηκε αίτημα για τήρηση ενός λεπτού σιγής για τον Τσάρλι Κερκ – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Αντιδράσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Απορρίφθηκε αίτημα για τήρηση ενός λεπτού σιγής για τον Τσάρλι Κερκ – ΒΙΝΤΕΟ
Φωτογραφία: Reuters

Αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα να απορρίψει την πρόταση των δεξιών παρατάξεων να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τον δολοφονημένο Τσάρλι Κερκ.

Σύμφωνα με το Politico, η πρωτοβουλία προτάθηκε αρχικά από τον Charlie Weimers, ευρωβουλευτή της δεξιάς παράταξης των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), ως συμβολικό μέτρο «για να δηλώσουμε ότι το δικαίωμά μας στην ελευθερία του λόγου δεν μπορεί να καταργηθεί».

Ο Τσάρλι Κερκ μιλούσε στο Πανεπιστήμιο Γιούτα την Τετάρτη, όταν πυροβολήθηκε στον λαιμό και αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή. Ο 31χρονος ήταν στυλοβάτης της συντηρητικής πολιτικής και η δολοφονία του προκάλεσε κύμα θλίψης, μεταξύ άλλων και από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

 

«Η δολοφονία του μας υπενθυμίζει τη σημασία της προστασίας των θεμελιωδών ελευθεριών, ακόμη και σε δημοκρατικές κοινωνίες», δήλωσε ο πρόεδρος της ακροδεξιάς ομάδας «Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών» (ESN), ο βουλευτής της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» Ρενέ Αουστ.

Ωστόσο, η Ρομπέρτα Μέτσολα απέρριψε την πρόταση, με έναν εκπρόσωπο της προέδρου του Κοινοβουλίου να δηλώνει: «Η τήρηση ενός λεπτού σιγής ανακοινώνεται από την πρόεδρο κατά την έναρξη της ολομέλειας». Η έναρξη της ολομέλειας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα.

«Εάν υπάρχει αίτημα για τήρηση ενός λεπτού σιγής, το αίτημα πρέπει να προέρχεται από μια πολιτική ομάδα για να πραγματοποιηθεί κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Εάν υπάρχει αίτημα, μπορεί φυσικά να γίνει τον Οκτώβριο» πρόσθεσε.

«Αντ’ αυτού, στον Charlie Weimers επιτράπηκε να υποβάλει πρόταση τάξης σχετικά με αυτό, αυτό ήταν που συμφωνήθηκε», δήλωσε ο υπεύθυνος Τύπου του κόμματός του, των Σουηδών Δημοκρατών. Του επιτράπηκε να κάνει μια δήλωση σχετικά με τη δολοφονία του Κερκ πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.

Ο Weimers ξεκίνησε τη δήλωσή του και στη συνέχεια προσπάθησε να παραχωρήσει τον υπόλοιπο χρόνο του για ένα σιωπηλό αφιέρωμα, αλλά η αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου που προήδρευε της συνεδρίασης, Katarina Barley από την ομάδα S&D, τον διέκοψε — προκαλώντας την έντονη αντίδραση των ευρωβουλευτών της δεξιάς και της ακροδεξιάς, οι οποίοι χτυπούσαν τα τραπέζια τους και φώναζαν.

 

«Το συζητήσαμε και, όπως γνωρίζετε, ο πρόεδρος αρνήθηκε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή», απάντησε η Barley στις διαμαρτυρίες των βουλευτών. Η δήλωσή της έτυχε θερμής υποδοχής από τις κεντρώες και αριστερές πολιτικές παρατάξεις.

Οι κεντροδεξιές, οι φιλελεύθερες και οι αριστερές ομάδες απέφυγαν να σχολιάσουν την πρόταση και υποστήριξαν ότι ήταν απόφαση του προέδρου του Κοινοβουλίου. Ο Κερκ, στενός σύμμαχος του Τραμπ, ήταν μια διασημότητα στον κόσμο του MAGA, γνωστός για την κινητοποίηση των νέων ψηφοφόρων με τις συζητήσεις του στα πανεπιστημιακά campus.

«Ο Τσαρλι ήταν το καλύτερο της Αμερικής, και το τέρας που του επιτέθηκε, επιτέθηκε σε ολόκληρη τη χώρα μας», δήλωσε ο Τραμπ σε βίντεο μετά τον πυροβολισμό.

Η Μέτσο είχε προηγουμένως δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Σοκαρισμένη από την απολύτως φρικτή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ σήμερα στη Γιούτα. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τη σύζυγό του και τα μικρά του παιδιά – που ήταν το θεμέλιο της ζωής του».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επικίνδυνος μύκητας εξαπλώνεται σε νοσοκομεία της Ευρώπης-Αύξηση κρουσμάτων στην Ελλάδα

Περίπου 1.000.000 Έλληνες πάσχουν από ημικρανία-Το 50% παραμένουν αδιάγνωστοι

ΥΠΕΣ ΗΠΑ σε Μητσοτάκη: Μπορούμε να επεκτείνουμε τις σχέσεις μας στον ενεργειακό τομέα – Τι είπε για το LNG

Δάνεια ύψους 93 δισ. ευρώ διαχειρίζονται οι servicers – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις ρυθμίσεις

Πώς να ενημερώσετε το λογισμικό του smartwatch σας

Αστρονόμοι ανακάλυψαν επαναλαμβανόμενη έκρηξη ακτίνων γάμμα – «Δεν μοιάζει με καμία άλλη που έχουμε παρατηρήσει»
περισσότερα
17:51 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Τουρκία: Ανασκαφές στην Καισάρεια έφεραν στην επιφάνεια κρανία ελεφάντων ηλικίας 7,7 εκατομμυρίων ετών

Τρία κρανία ελεφάντων που χρονολογούνται πριν από 7,7 εκατομμύρια χρόνια ανακαλύφθηκαν σε ανασ...
16:54 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΗΕ: Την Παρασκευή συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας για την Πολωνία

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει την Παρασκευή κατόπιν αιτήματος της Πολωνίας, με...
16:41 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Βρήκαμε βίντεο με τον δράστη και το όπλο του, λέει το FBI

Ασύλληπτος παραμένει στις ΗΠΑ, ο δολοφόνος του συντηρητικού ακτιβιστή  Τσάρλι Κερκ, αλλά το FB...
16:27 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Κατάρ: Θα φιλοξενήσει έκτακτη αραβοϊσλαμική σύνοδο κορυφής για την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα

Αραβοϊσλαμική σύνοδος κορυφής αναμένεται να διεξαχθεί στο Κατάρ τις επόμενες ημέρες, μετά το ι...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος