Αντιδράσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Απορρίφθηκε αίτημα για τήρηση ενός λεπτού σιγής για τον Τσάρλι Κερκ – ΒΙΝΤΕΟ

Αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα να απορρίψει την πρόταση των δεξιών παρατάξεων να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τον δολοφονημένο Τσάρλι Κερκ.

Σύμφωνα με το Politico, η πρωτοβουλία προτάθηκε αρχικά από τον Charlie Weimers, ευρωβουλευτή της δεξιάς παράταξης των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), ως συμβολικό μέτρο «για να δηλώσουμε ότι το δικαίωμά μας στην ελευθερία του λόγου δεν μπορεί να καταργηθεί».

Ο Τσάρλι Κερκ μιλούσε στο Πανεπιστήμιο Γιούτα την Τετάρτη, όταν πυροβολήθηκε στον λαιμό και αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή. Ο 31χρονος ήταν στυλοβάτης της συντηρητικής πολιτικής και η δολοφονία του προκάλεσε κύμα θλίψης, μεταξύ άλλων και από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

🇪🇺 EU parliament politicians refuse to hold minute’s silence for Charlie Kirk@europapic.twitter.com/CeC1Nb6fVD — EUROPA (@europa) September 11, 2025

«Η δολοφονία του μας υπενθυμίζει τη σημασία της προστασίας των θεμελιωδών ελευθεριών, ακόμη και σε δημοκρατικές κοινωνίες», δήλωσε ο πρόεδρος της ακροδεξιάς ομάδας «Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών» (ESN), ο βουλευτής της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» Ρενέ Αουστ.

Ωστόσο, η Ρομπέρτα Μέτσολα απέρριψε την πρόταση, με έναν εκπρόσωπο της προέδρου του Κοινοβουλίου να δηλώνει: «Η τήρηση ενός λεπτού σιγής ανακοινώνεται από την πρόεδρο κατά την έναρξη της ολομέλειας». Η έναρξη της ολομέλειας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα.

«Εάν υπάρχει αίτημα για τήρηση ενός λεπτού σιγής, το αίτημα πρέπει να προέρχεται από μια πολιτική ομάδα για να πραγματοποιηθεί κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Εάν υπάρχει αίτημα, μπορεί φυσικά να γίνει τον Οκτώβριο» πρόσθεσε.

«Αντ’ αυτού, στον Charlie Weimers επιτράπηκε να υποβάλει πρόταση τάξης σχετικά με αυτό, αυτό ήταν που συμφωνήθηκε», δήλωσε ο υπεύθυνος Τύπου του κόμματός του, των Σουηδών Δημοκρατών. Του επιτράπηκε να κάνει μια δήλωση σχετικά με τη δολοφονία του Κερκ πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.

Ο Weimers ξεκίνησε τη δήλωσή του και στη συνέχεια προσπάθησε να παραχωρήσει τον υπόλοιπο χρόνο του για ένα σιωπηλό αφιέρωμα, αλλά η αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου που προήδρευε της συνεδρίασης, Katarina Barley από την ομάδα S&D, τον διέκοψε — προκαλώντας την έντονη αντίδραση των ευρωβουλευτών της δεξιάς και της ακροδεξιάς, οι οποίοι χτυπούσαν τα τραπέζια τους και φώναζαν.

Outrageous. Members of the European Parliament refused to stand with @weimers for a minute’s silence to honour the assassinated Charlie Kirk. EP VP tried to dismiss it on a technicality. We should be clear in standing against political violence!pic.twitter.com/rf7iIF76ln — MCC Brussels (@MCC_Brussels) September 11, 2025

«Το συζητήσαμε και, όπως γνωρίζετε, ο πρόεδρος αρνήθηκε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή», απάντησε η Barley στις διαμαρτυρίες των βουλευτών. Η δήλωσή της έτυχε θερμής υποδοχής από τις κεντρώες και αριστερές πολιτικές παρατάξεις.

Οι κεντροδεξιές, οι φιλελεύθερες και οι αριστερές ομάδες απέφυγαν να σχολιάσουν την πρόταση και υποστήριξαν ότι ήταν απόφαση του προέδρου του Κοινοβουλίου. Ο Κερκ, στενός σύμμαχος του Τραμπ, ήταν μια διασημότητα στον κόσμο του MAGA, γνωστός για την κινητοποίηση των νέων ψηφοφόρων με τις συζητήσεις του στα πανεπιστημιακά campus.

«Ο Τσαρλι ήταν το καλύτερο της Αμερικής, και το τέρας που του επιτέθηκε, επιτέθηκε σε ολόκληρη τη χώρα μας», δήλωσε ο Τραμπ σε βίντεο μετά τον πυροβολισμό.

Η Μέτσο είχε προηγουμένως δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Σοκαρισμένη από την απολύτως φρικτή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ σήμερα στη Γιούτα. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τη σύζυγό του και τα μικρά του παιδιά – που ήταν το θεμέλιο της ζωής του».