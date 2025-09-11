Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Εάν πάρεις στα χέρια σου ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει αλλάξει πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 20′ ή του 30′.

Δυστυχώς, κάποια από τα πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια δεν υπάρχουν πια. Ακόμα και οι κάτοικοι μεγαλύτερης ηλικίας ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής. Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις ποια είναι η οδός της φωτογραφίας; Είτε είσαι κάτοικος Αθηνών είτε απλός επισκέπτης, σίγουρα έχεις περάσει από εκεί.

  • 3ης Σεπτεμβρίου
  • Πατησίων
  • Βασιλίσσης Σοφίας

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στην φωτογραφία που έχει τραβηχτεί το 1925 βλέπετε την οδό 3ης Σεπτεμβρίου.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την πλατεία; Είναι από τις πιο γνωστές

Η οδός 3ης Σεπτεμβρίου βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Ονομάστηκε από την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843, δηλαδή τα γεγονότα που κατέληξαν στην παραχώρηση συντάγματος από τον Όθωνα και στη μετάβαση της ελληνικής πολιτείας από την απόλυτη μοναρχία στη συνταγματική μοναρχία.

Είναι μονής κατεύθυνσης οδός που ξεκινά από τη πλατεία Ομονοίας και συνεχίζει προς τα βόρεια, περνώντας από τη πλατεία Βικτωρίας για να καταλήξει στην οδό Αγίοιυ Μελετίου κοντά στη Πλατεία Αμερικής. Η κατασκευή της οδού σταμάτησε στο ύψος της Αγ. Μελετίου γιατί αντέδρασε μία ισχυρή οικογένεια που είχε κτήματα στην περιοχή.

Γύρω στα 1890 η οδός ήταν γεμάτη περιβόλια. Στην αρχή της οδού, αρχικά υπήρχε ρέμα όπου τα κάρα του Δήμου άδειαζαν τα σκουπίδια. Σταδιακά η 3η Σεπτεμβρίου έγινε μία από τις κεντρικές οδούς της παλιάς Αθήνας όπου ζούσαν πολλοί άνθρωποι της υψηλής κοινωνίας.

Σε όλο το μήκος της οδού συναντά κανείς κτίρια που είναι αρχιτεκτονικά τοπόσημα της πόλης, όπως μεταξύ άλλων το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, ένα πενταόροφο κτίριο τεχνοτροπίας αρ ντεκό, σε σχέδια του αρχιτέκτονα της Εθν. Τράπεζας Ν. Ζουμπουλίδη.

