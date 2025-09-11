Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Βρήκαμε βίντεο με τον δράστη και το όπλο του, λέει το FBI

Ασύλληπτος παραμένει στις ΗΠΑ, ο δολοφόνος του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, αλλά το FBI έχει βρει βίντεο με καθαρά πλάνα του δράστη και το όπλο του, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Οι αρχές κατάφεραν να αποκτήσουν ένα “καλό βίντεο” του ατόμου που πιστεύουν ότι είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Επίτροπος του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, ο Beau Mason.

Το βίντεο και το όπλο

“Έχουμε καλό βίντεο αυτού του ατόμου. Δεν πρόκειται να το δώσουμε στη δημοσιότητα αυτή τη στιγμή”, δήλωσε ο Beau. “Επεξεργαζόμαστε κάποιες τεχνολογίες και κάποιους τρόπους για να αναγνωρίσουμε την ταυτότητα αυτού του ατόμου. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα απευθυνθούμε σε εσάς ως μέσα ενημέρωσης και θα το προωθήσουμε δημόσια για να μας βοηθήσετε να το αναγνωρίσουμε. Αλλά είμαστε σίγουροι για τις δυνατότητές μας αυτή τη στιγμή”, είπε.

Πρόσθεσε ότι οι αρχές θα ήθελαν να “προχωρήσουν με τρόπο που να κρατήσει όλους τους πολίτες ασφαλείς και να προχωρήσει αυτή η διαδικασία κατάλληλα”. Εκτός από την καραμπίνα που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε κατά τον πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ την Τετάρτη, οι αξιωματούχοι συνέλεξαν επίσης ένα αποτύπωμα παπουτσιών, ένα αποτύπωμα παλάμης και αποτυπώματα αντιβραχίων που θα αναλυθούν, δήλωσε ο Ρόμπερτ Μπολς, ειδικός πράκτορας επικεφαλής του τοπικού γραφείου του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι.

“Οι ενδείξεις διερευνώνται πλήρως”, δήλωσε ο Μπολς. “Μέχρι σήμερα το πρωί, έχουμε λάβει περισσότερες από 130 πληροφορίες”.

Όταν ρωτήθηκε αν το FBI γνωρίζει την ταυτότητα του δράστη, ο Μπολς, ειδικός πράκτορας υπεύθυνος του FBI στο γραφείο του Salt Lake City, δήλωσε ότι δεν μπορεί να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ρωτήθηκε επίσης αν οι ερευνητές έχουν συλλέξει δακτυλικά αποτυπώματα ή στοιχεία DNA που συνδέονται με τους πυροβολισμούς. “Εξαντλούμε όλους τους πόρους μας για να μπορέσουμε να τα συλλέξουμε αυτά, αλλά αυτό είναι, και πάλι, μέρος της έρευνας”, απάντησε, χωρίς να προχωρήσει σε λεπτομέρειες.

Ο Μπολς είπε ότι ο δράστης είναι περίπου σε ηλικία κοντά στην ηλικία των φοιτητών και αυτό του επέτρεψε να φύγει από τον χώρο της δολοφονίας εύκολα, αναμιγνυόμενος με τον κόσμο. Είπε επίσης ότι ο καταζητούμενος δεν κρύβεται στο δάσος, όπου βρέθηκε το όπλο. “Περπατήσαμε μέσα σε όλο το δάσος και το ασφαλίσαμε “, δήλωσε ο Μπολς. “Όσον αφορά την κοινότητα, μπορώ να σας πω ότι επρόκειτο για ένα στοχευμένο γεγονός. Δεν πιστεύουμε ότι η κοινότητα βρίσκεται σε κίνδυνο. Ωστόσο, εξαντλούμε κάθε μέσο για να τον βρούμε και θα το κάνουμε”, δήλωσε.

Τι εκτιμούν οι αρχές

Οι αρχές να εκτιμούν ότι έδρασε μόνος του και ότι ο χρόνος τρέχει εναντίον τους, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ και οι σύμμαχοί του κατηγορούν την ρητορική της «αριστεράς», για την φονική επίθεση.

Ο Ρόμπερτ Μπόλς, ειδικός πράκτορας υπεύθυνος για το γραφείο πεδίου του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι, περιέγραψε το όπλο ως ένα «υψηλής ισχύος, ελαφρύ τυφέκιο με μηχανισμό μπουλονιού», που «ανακτήθηκε σε μια δασώδη περιοχή όπου είχε διαφύγει ο δράστης.»

Κατά την αστυνομία πρόκειται για μία “στοχευμένη επίθεση”, η οποία εκτυλίχθηκε σε πανεπιστημιούπολη κολεγίου της Γιούτα. Μόνο ένα άτομο πιστεύει ότι εμπλέκεται στους πυροβολισμούς, δήλωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ, ο οποίος χαρακτήρισε τη δολοφονία του Κερκ “πολιτική δολοφονία”.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον θάνατο του Κερκ “σκοτεινή στιγμή για την Αμερική” και κατηγόρησε τη ρητορική της “ριζοσπαστικής αριστεράς” για την πρόκληση πολιτικής βίας. Με τον συγκεκριμένο όρο ο Τραμπ εννοεί συνήθως τους Δημοκρατικούς.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η δολοφονία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής ατμόσφαιρας «δείχνουν» μια κλιμακούμενη απειλή πολιτικής βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία, τα τελευταία χρόνια, διαπερνά όλο το ιδεολογικό φάσμα, σύμφωνα με το Ασοσιέιτεντ Πρες.

Η δολοφονία προκάλεσε διακομματική καταδίκη, αλλά μια εθνική αναμέτρηση σχετικά με τους τρόπους αποτροπής της εκδήλωσης των πολιτικών παραπόνων ως θανατηφόρα βία έμοιαζε άπιαστη.

Πώς κινείται η έρευνα

Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν ένα άτομο και ενδεχομένως όσους τον προστατεύουν και βρίσκονται σε αγώνα δρόμου με τον χρόνο, όπως δήλωσε στο CNN ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής του FBI Άντριου Μακέιμπ: “Κάθε ώρα που περνάει, ο δολοφόνος απομακρύνεται περισσότερο, έχει καλύτερη ευκαιρία να αναζητήσει καταφύγιο, υποστήριξη … και φυσικά να ταξιδέψει”, δήλωσε ο Mακέιμπ, ανώτερος αναλυτής του CNN σε θέματα επιβολής του νόμου.

Η αστυνομία εκτιμά ότι ο δολοφόνος πήδηξε από την ταράτσα στην οποία είχε ανέβει και διέφυγε από τον τόπο της δολοφονίας. Η έρευνα έχει δύο βασικά μέτωπα, δήλωσε ο McCabe: Το πρώτο είναι ο τόπος του εγκλήματος, στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, όπου οι αρχές πιστεύουν ότι ο δράστης πυροβόλησε τον πολιτικό ακτιβιστή από μια ταράτσα. Ελπίζουν να βρουν οτιδήποτε θα μπορούσε να δώσει στοιχεία για την έρευνα, δήλωσε ο ΜακΚέιμπ.

Το δεύτερο είναι η περιοχή που επεκτείνεται προς τα έξω από την θέση του δράστη, δήλωσε ο McCabe. Οι αρχές θα χτενίσουν κάθε βίντεο που υπάρχει στην περιοχή και μπορεί να έχει καταγράψει την ταράτσα, τους διαδρόμους και τα γκαράζ της περιοχής, για να αναγνωρίσουν άτομα.