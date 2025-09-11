Βασίλης Σπανούλης: Απάντησε στον Εργκίν Αταμάν – «Περιμέναμε τι θα πει για τον Γιάννη, προσπαθεί να επηρεάσει το μυαλό»

Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο ημιτελικό του EuroBasket 2025 ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, άναψε η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Εργκίν Αταμάν και τον Βασίλη Σπανούλη με αφορμή τα επιθετικά φάουλ του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο προπονητής της Τουρκίας υποστήριξε ότι ο Έλληνας σούπερ σταρ κάνει πολλά επιθετικά φάουλ που δεν σφυρίζονται, επισημαίνοντας: «Δεν υπάρχουν κανόνες για την άμυνα και είδα ότι έκανε πολλά επιθετικά φάουλ. Οι διαιτητές μπορούν να σφυρίζουν τα φάουλ που του κάνουν, αλλά πρέπει να τσεκάρουν καλά και όταν κάνει διεισδύσεις αν υπάρχουν επιθετικά φάουλ. Γιατί είδα στα προηγούμενα ματς πολλά επιθετικά φάουλ. Αυτή είναι η ψυχολογική μου στρατηγική».

Ο Βασίλης Σπανούλης, από την πλευρά του, απάντησε τονίζοντας ότι στον Αντετοκούνμπο σφυρίζονται περισσότερα επιθετικά φάουλ απ’ όσα πραγματικά κάνει. «Εντάξει το περιμέναμε να το πει. Ο Αταμάν είναι ένας πολύ καλός προπονητής, το κάνει αυτό πολλά χρόνια, να προσπαθεί να επηρεάσει το μυαλό των ανθρώπων. Δεν πιστεύω ότι επηρεάζεται κανενός το μυαλό. Εγώ δεν το είπα για να επηρεαστεί κανείς, το είπα γιατί έβλεπα την πραγματικότητα. Και αν δούμε ξανά τα παιχνίδια, θα δούμε πόσα φάουλ δεν παίρνει ο Γιάννης, πόσα φάουλ είναι αντιαθλητικά και πόσα επιθετικά έχει κάνει.

Γιατί δε νομίζω να έχει κάνει πολλά σε αυτό το τουρνουά που δεν τα έχουν σφυρίξει. Όσα έχει κάνει του τα έχουν σφυρίξει και πολλά που δεν ήταν. Είδαμε με την Ισπανία που ήταν μέσα στο ημικύκλιο που ήταν πάρα πολύ κρίσιμο. Του σφυρίζουν παραπάνω από τα επιθετικά που πρέπει και δεν του δίνουν αυτά που πρέπει με τον τρόπο που αγωνίζεται. Είναι ο πιο επιθετικός παίκτης, πάει στο καλάθι και τον τραβάνε δύο και τρεις παίκτες».

