Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι χωρίς όρους οι 3 πρώτοι αστυνομικοί για την «μαύρη τρύπα» άνω των 700.000 ευρώ

Ελεύθεροι χωρίς όρους αφέθηκαν οι τρεις πρώτοι αστυνομικοί που κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση του ελλείμματος, το οποίο αποκαλύφθηκε σε αστυνομικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αυτοκτονία συναδέλφου τους, που ήταν υπεύθυνος οικονομικού της Ασφάλειας, τον Οκτώβριο του 2022.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το έλλειμμα που προέκυψε κατόπιν διαχειριστικού ελέγχου από οικονομικούς επιθεωρητές ανήλθε συνολικά σε 715.000 ευρώ και αφορά τη Γενική Διαχείριση Χρηματικού της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης. Συνδεόταν με χρήματα και προορίζονταν για έκτακτες υπηρεσιακές δαπάνες, όπως μετακινήσεις και οδοιπορικά έξοδα αστυνομικού προσωπικού.

Ο αυτόχειρας ήταν διαχειριστής για περισσότερα από 4 έτη της συγκεκριμένης υπηρεσίας, με τα χρήματα του ταμειακού ελλείμματος να καταλήγουν σε δραστηριότητες στοιχηματισμού, όπως προέκυψε από τη διενεργηθείσα προκαταρκτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Β. Ελλάδος.

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση κατέστησαν κατηγορούμενοι διαχειριστές διαφόρων διευθύνσεων της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη, που του διέθεσαν, ατύπως, οικονομικά ποσά, διευκολύνοντάς τον στην κάλυψη των αναγκών του ταμείου του, όπως επίσης πρόσωπο που ασκούσε εποπτικό ρόλο στις οικονομικές υπηρεσίες. Συνολικά πρόκειται για 7 άτομα, στην πλειονότητά τους αξιωματικοί της αστυνομίας, που ανάλογα με την περίπτωση διώκονται για παράβαση καθήκοντος, απιστία και ψευδή βεβαίωση.

Τι υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι

Η διαδικασία ενώπιον της ανακρίτριας ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη. Όπως έγινε γνωστό, μεταξύ άλλων, οι εμπλεκόμενοι ισχυρίζονται ότι ουδεμία γνώση είχαν για την κακοδιαχείριση του συναδέλφου τους κι ότι παραπλανήθηκαν και οι ίδιοι, ενώ για τα ποσά που του διέθεσαν, παρακάμπτοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, φέρεται να υποστηρίζουν ότι ενήργησαν με σκοπό να τον διευκολύνουν στην κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών, στο πλαίσιο συναδελφικής αλληλεγγύης και καλής πίστης.

Η αντεισαγγελέας πρωτοδικών είχε ζητήσει την απαλλαγή των εμπλεκόμενων προσώπων και την αρχειοθέτηση της δικογραφίας για την υπόθεση, πρόταση όμως που δεν έγινε δεκτή από την εισαγγελέα εφετών, με αποτέλεσμα να πάρει τον δρόμο της ανάκρισης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

